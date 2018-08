L'OCU denuncia Ryanair per negar-se a indemnitzar els seus passatgers

La majoria dels usuaris afectats pels retards i cancel·lacions arran de les vagues de tripulants de cabina de Ryanair de finals de juliol encara no han pogut cobrar les seves indemnitzacions. Això és el que ha denunciat aquest dijous l'organització per la defensa dels drets dels consumidors OCU, que ha llançat una acció judicial contra l'aerolínia per exigir que compleixi amb la normativa.

Com ha avançat El Periódico, Ryanair ha assegurat als viatgers afectats que no els podrà compensar pels retards i les cancel·lacions en els seus vols ja que les vagues de la tripulació i els pilots estan "fora del control" de la companyia. "Ryanair no ha complert amb cap d'aquests requeriments, per la qual cosa l'OCU ha decidit donar un pas més i posar en marxa una acció judicial contra la companyia aèria per exigir que compleixi amb la normativa", apunten des de l'OCU.

En primer lloc, l'OCU intentarà establir una mediació amb l'aerolínia per resoldre el conflicte, però si no aconsegueix que cedeixi anirà per la via judicial. L'organització assegura que els passatgers haurien de tenir dret tant a la compensació com a una indemnització pels danys materials i morals causats pels més de 400 vols que l'empresa ha cancel·lat en el que portem d'estiu.

Les compensacions per retards i cancel·lacions en casos com els de Ryanair poden anar dels 250 als 600 euros, recorden des de l'OCU. Per tant, l'aerolínia es podria estar enfrontant al pagament d'almenys 18 milions d'euros per indemnitzar els prop de 75.000 passatgers que es van veure afectats per les vagues a Espanya.