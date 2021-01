L'OIT denuncia que un treballador a distància cobra menys que un de presencial

El treball a distància va irrompre abruptament amb la pandèmia. A l'espera de com es reflectirà en les dades del 2020, l'Organització Internacional del Treball ( OIT) ha xifrat aquest dimecres en 260 milions de persones les que van treballar des de casa el 2019, cosa que representa un 7,9% dels treballadors mundials, i un 56% són dones. Però en aquest fenomen no sols hi ha el teletreball a què estem acostumats aquí, "sinó també treballs tèxtils, de manufactura o altres a través de plataformes digitals", matisa el director de l'Oficina de l' OIT a Espanya, Joaquín Nieto, a l'ARA.

L'informe de l'organisme posa en relleu la "invisibilitat" que experimenten molts treballadors a l'hora de desenvolupar la seva feina a casa, un espai privat, i exigeix als governs corregir "les deficients condicions" laborals detectades. També destaca que en aquells països més empobrits i amb ingressos baixos un 90% de les persones que treballen d'aquesta manera ho fan en l'economia submergida. "Els que tenen contracte solen estar molt menys qualificats i remunerats que les persones que treballen fora de casa", afegeix l'estudi de l' OIT. De fet, posa d'exemple el Regne Unit, on cobren un 13% menys de mitjana; els Estats Units, amb un 22% menys, i l'Argentina, on la diferència de sou pot arribar a ser del 50%.

L'estudi fet públic aquest dimecres recull dades de 118 països i en la majoria els treballadors que segueixen aquesta modalitat de treball no arriben al 10% del total de la població ocupada, excepte en 13 casos on superen el 15%. Es tracta de països de l'Àsia i el Pacífic que aglutinen el 65% de tots els treballadors a distància del món.

L'informe també es fa ressò dels riscos en matèria de seguretat i salut que tenen aquests treballadors i l'accés més restringit als programes de formació, "que pot repercutir de manera adversa en la seva trajectòria professional". Per això la mateixa

OIT

celebra que amb la pandèmia alguns països hagin impulsat lleis per protegir aquests treballadors. Espanya, per exemple, va aprovar la primera llei que regula el teletreball just abans d'acabar-se el 2020 . Amb tot, l'organisme dona per fet que la pandèmia del coronavirus dispararà les xifres.

"El gran repte serà que amb aquesta irrupció es deixin enrere totes les deficiències actuals d'aquest sistema de treballar. Si no, això pot portar a un treball sense drets", assegura Nieto . De fet, l'estudi de l' OIT ja preveu que "quan hi hagi els resultats del 2020 s'espera que el nombre de treballadors a casa superi de llarg la xifra del 2019".