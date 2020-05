L’ONCE acomiada les mediadores que atenien sordcecs

La Fundació ONCE per a l’atenció a persones sordcegues (FOAPS) ha acomiadat el 85% de la plantilla de mediadores a Espanya, formada per un centenar dones que prestaven atenció a 6.500 sordcecs i les seves famílies. La majoria de mediadores tenien un contracte temporal d’obra i servei i una part més petita eren fixes discontínues de setembre a juny. La seva tasca consistia, per exemple, en acompanyar menors de casa a l’escola o adults de casa al metge, entre altres necessitats.

Les afectades denuncien que l’acomiadament es va fer el 13 d’abril, que era festa a mig Espanya, via correu electrònic i sense previ avís. “La realitat que estem vivint fa inviable mantenir una situació que, si es prolongués en el temps, posaria en perill la nostra estabilitat econòmica i la continuïtat de la Fundació”, assegura el comunicat en què se’ls va notificar la rescissió de contracte.

Les treballadores recorden que el govern espanyol no ha donat per finalitzat el curs i que abans de ser acomiadades seguien ajudant les famílies a través de les noves tecnologies. “On anem a buscar feina ara? Ens hem quedat en absoluta indefensió, i els usuaris, desatesos”, lamenta la portaveu de les mediadores i del sindicat CGT, Sara Barja.

A això s’hi ha d’afegir el fet que la FOAPS tampoc els garanteix si tindran feina a partir del setembre. De fet, els portaveus de la Fundació asseguren que s’ha prescindit dels seus serveis perquè la majoria de programes on feien l’acompanyament s’han suspès a causa del coronavirus. Tot i així, des de la FOAPS asseguren que han deixat de guàrdia una vintena de mediadores per cobrir les urgències, 15 de les quals formaven part d’aquest servei però la resta eren de la unitat tècnica de sords. “Lamentem la mesura però és a causa de la situació de pandèmia”, insisteixen els portaveus.

Mentrestant, les acomiadades denuncien que s’ha deixat les persones sordcegues amb un doble aïllament: el que ja pateixen i el que representaven elles com a enllaç amb la societat.