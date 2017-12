Ogilvy exporta la seva acceleradora de Barcelona a tres ciutats més

Les agències de publicitat i creativitat també s’han deixat seduir per l’univers de les start-ups. I una de les primeres ha sigut Ogilvy, una empresa amb oficines a Barcelona que forma part del grup multinacional WPP. La companyia va crear un model d’acceleradora a la capital catalana i ara el vol exportar a tres ciutats més: Londres, Xangai i Nova York. El concepte es basa en l’anomenat corporate venturing, és a dir, la idea que les grans empreses puguin aprofitar el coneixement que generen els emprenedors tant per a elles mateixes com per als seus clients. En el cas de l’Ogilvy Upcelerator, el projecte treballa des de Barcelona amb una quinzena de companyies joves a qui acompanya en el procés de crear la seva pròpia identitat de marca. “Sabem en què som bons i som coherents amb el que oferim”, explica Diego Fernández, director de l’acceleradora.

A canvi d’aquests serveis, Ogilvy els cobra un percentatge sobre la seva facturació. És per això que l’espai es dirigeix a empreses amb una certa solidesa, que ja tinguin clients i ingressos. Així, a diferència d’altres acceleradores i incubadores, no es queda part del capital de les companyies. Segons Fernández, també implica que “s’autofinanci des del minut 1” i ha provocat que l’agència de publicitat vulgui apostar per model de negoci per a altres oficines de la seva xarxa. De fet, el director explica que també es vol provar aquest model a França i Itàlia.

Actualment, la majoria de les companyies que està accelerant a Barcelona són locals, encara que també n’hi ha de Madrid i de València. Per exemple, el servei d’entreteniment durant el vol Immfly, que ja té Iberia i EasyJet com a clients. Malgrat que l’empresa viu del negoci publicitari, aquestes start-ups no es dediquen només a l’ adtech (la digitalització del món dels anuncis) i es fixa sobretot en la seva orientació a les dades.

Salt a projectes més madurs

De cara al 2018, l’acceleradora preveu acollir entre cinc i deu start-ups més i buscarà que tinguin una dimensió més gran. “Anirem més cap a empreses que ja facturin entre dos i tres milions d’euros”, explica Fernández. L’objectiu és que el negoci emprenedor d’Ogilvy arribi a representar una part rellevant dels ingressos de l’agència barcelonina.