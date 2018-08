Ogilvy s’instal·la a la Seu d’Urgell i contracta més desenvolupadors

L’agència Ogilvy ha decidit sortir de la capital catalana i obrirà una altra subseu a Catalunya, concretament a la Seu d’Urgell. Inicialment aquest centre donarà feina a una vintena de nous desenvolupadors de la firma i no descarten seguir ampliant-lo. Aquesta obertura forma part dels canvis estratègics que el grup de comunicació va anunciar el juny passat per potenciar la digitalització de la companyia en la seva oferta de serveis.

La iniciativa és fruit d’un acord amb l’Ajuntament de la Seu, que ha ajudat la companyia a localitzar estudiants i també espais per instal·lar-se. “La veritat és que és igual des d’on treballi un desenvolupador, i hi ha molts llicenciats d’allà que mai trobarien aquesta feina fora de Barcelona”, assegura el conseller delegat d’Ogilvy Barcelona, Jordi Urbea. Aquest directiu ha assegurat a l’ARA que el grup té previst contractar una vintena de nous enginyers aquest mateix any, que compartiran una oficina en aquest municipi del Pirineu català.

Ara mateix la companyia ja ha fet una primera convocatòria i està en fase d’entrevistar els candidats. Després els farà una formació específica, que durarà tres mesos, i la idea és que els primers treballadors d’aquesta subseu s’incorporin a la firma de comunicació abans que s’acabi aquest any.

Segons Urbea, les fites d’Ogilvy per als pròxims mesos passen per consolidar les seves àrees de programari per a mòbils, la captació de projectes europeus i també per ampliar la seva acceleradora de start-ups. I per a totes aquestes àrees els calen nous programadors. “Creiem que la mesura és bona per a aquell territori i per al país en general”, assegura Urbea, que afegeix que també és “una manera de retenir el talent”.

Mateixes condicions

La companyia ha previst una inversió d’uns 100.000 euros per al local i d’entre 60.000 i 90.000 per a la formació dels seleccionats. Els nous treballadors tindran les mateixes condicions que la resta d’empleats d’Ogilvy.

“Els salaris van entre els 24.000 i els 30.000 euros i fins als 45.000 en funció del perfil”, assegura Urbea. “A la Seu, a més, la qualitat de vida pot millorar molt perquè els lloguers, per exemple, són més baixos que a Barcelona”, conclou.