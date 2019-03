Oliu defensa la fortalesa del TSB tot i el Brexit

“A veure... jo no he dit que estiguem contents: he dit que el mal de cap ja ha passat. Però contents, contents, tampoc”. En aquests termes es pronunciava ahir el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, sobre la seva filial al Regne Unit, el TSB, afectada pels problemes d’una tempestuosa integració informàtica que va castigar els comptes del grup durant l’any passat.

En una compareixença davant la premsa prèvia a la seva intervenció d’avui davant la junta general d’accionistes, Oliu va dedicar diverses respostes a explicar com està la inversió britànica del banc català amb seu a Alacant i quines perspectives té davant el Brexit. I no va amagar el seu optimisme: “El Brexit no ens fa gens d’il·lusió, com deu comprendre, però el TSB és un banc molt local, no té pagaments internacionals ni relacions internacionals”.

Segons la seva anàlisi, un Brexit dur -sense acord entre el Regne Unit i la Unió Europea- sí que impactarà en les grans empreses. “Això genera incertesa, però a nosaltres només ens afectarà en la cotització de la lliura esterlina”, va indicar. Oliu també va admetre que el divorci britànic està afectant la cotització del banc, en caiguda lliure l’últim any i acostumada ja a les profunditats d’estar per sota de l’euro per acció. Segons va dir, el Sabadell té un 25% del seu negoci al Regne Unit, i això el converteix en el banc espanyol més exposat, per davant del Santander, que hi té un 12% del negoci.

Aquests problemes de cotització van propiciar una de les habituals frases contundents del financer català, que va ser qüestionat sobre la suposada manca de capital del banc que han detectat alguns analistes: “Als analistes que diuen això, perdona’ls, Senyor, perquè no saben de què parlen. No és veritat, tenim una capitalització de l’11,3% i a finals d’any estarem en l’11,7%”, va dir. I ho va rematar mirant a la competència: “Si vol li faig un càlcul del que els falta de capital al Santander, el BBVA o CaixaBank”.

La situació en borsa del banc català, on val uns 5.000 milions d’euros quan el seu valor en llibres és de prop de 12.000, va propiciar una bateria de preguntes sobre una eventual fusió (en la qual Bankia seria el soci prioritari). Però Oliu es va mantenir en la postura que ha adoptat els últims mesos. “No en tinc informació damunt la taula. En el món dels rumors sí, perquè, si no, no m’ho preguntarien, però li puc assegurar que no hi ha res damunt la taula”, va explicar, tot i que també va mostrar-se càustic: “Ara no hi ha plans damunt la taula, tot i que n’hi podria haver”. I, més concretament, va mirar a la Moncloa, indicant que el que ara és en un calaix podria ser damunt la taula amb el nou govern.

Habituat a donar la seva opinió sobre qüestions polítiques, el banquer del Sabadell va demanar que de les eleccions en surti un govern. “El que ens agradaria és un govern estable, gairebé li diria que, encara que no fos estable, que almenys hi hagués un govern”, va dir.

