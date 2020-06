Un 'spin-off' de l'IRB obté 30 milions de finançament per desenvolupar un medicament contra la metàstasi

La biotecnològica Ona Therapeutics, una empresa spin-off del l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona i de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (Icrea), ha obtingut una inversió de 30 milions d'euros en una ronda de finançament liderada pel fons de capital risc Asabys Partners, en la qual també han participat Alta Life, Ysios Capital, el fons belga Fund Plus i el francès BPI France. La companyia destinarà aquests diners a continuar el desenvolupament d'un medicament per evitar la formació de metàstasi en malalts de càncer.

L'aparició de càncer es concentra en un tumor primari en un òrgan concret (per exemple, en un càncer de pulmó, el tumor apareix inicialment en aquest òrgan), però un 93% de les morts per càncer es deuen a metàstasi, l'expansió de certs tipus de cèl·lules cancerígenes a altres parts del cos. Concretament, la recerca duta a terme per l'equip d'Ona ha permès identificar que l'aparició de metàstasi està vinculada a la capacitat d'aquestes cèl·lules d'ingerir certs tipus de greixos saturats. El fàrmac que desenvolupa busca justament evitar aquesta ingesta de greixos, explica Salvador Aznar-Benitah, cofundador d’Ona i investigador d'Icrea i l'IRB.

Aznar-Benitah també ressalta “la relació de suport” i l'aposta de l'IRP per crear una empresa spin-off que donés fruits econòmics a la feina de recerca. Per la seva banda, Valerie Vanhooren, cofundadora i consellera delegada de la companyia, destaca que els fons aconseguits serviran per acabar de dur a terme els darrers passos de la recerca, que ara es troba encara en un desenvolupament preclínic i que ha de començar els estudis clínics el 2023.

Ona Therapeutics va ser creada per Aznar-Benitah i Vanhooren juntament amb l’IRB i l'Icrea. Fa pocs més d'un any Asabys li va concedir un préstec pont inicial d’1,5 milions d'euros, però no havia dut a terme encara cap ronda de finançament. De fet, els 30 milions aixecats en aquesta sèrie A representen la primera ronda de finançament privada més gran d'una start-up espanyola. Així mateix, és la cinquena més elevada d'Europa aquest any en el sector biotecnològic, segons Clara Campàs, cofundadora d'Asabys i presidenta d'Ona.