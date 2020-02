La cancel·lació del Mobile provoca una onada d’indemnitzacions

L’anul·lació del Mobile World Congress obre interrogants sobre qui es farà càrrec de la corrua de despeses i compensacions que se’n derivaran.

Els experts i fonts del sector de les assegurances coincideixen que, com que a Catalunya no hi ha declarada cap situació d’emergència pel coronavirus, es tracta d’una decisió unilateral de la GSMA -la patronal organitzadora del certamen-, sobre la qual recaurà gran part de la responsabilitat. Sense anar més lluny, aquesta setmana ja s’estaven muntant estands al recinte de la Fira de Barcelona que no es faran servir. Així mateix, moltes empreses havien fet pagaments per avançat, tant per esdeveniments directament relacionats amb el congrés com més enllà del certamen en si, per exemple reserves d’hotels, restaurants o vehicles de lloguer.

De fet, en la relació entre la GSMA i les empreses participants hi ha dos tipus de responsabilitats que es deriven de la cancel·lació: les contractuals -és a dir, aquells punts d’un contracte obligatoris de complir- i les extracontractuals, segons Adalberto Guerrero, professor de dret mercantil de la UOC. Les contractuals -siguin grans o petites- estan “controlades” per totes les parts, assegura Guerrero.

En canvi, “no és forassenyat”, diu, pensar que terceres parts poden reclamar compensacions a la GSMA per les pèrdues ocasionades per la cancel·lació, tot i no tenir una relació directa amb el Mobile (per exemple, un hotel que veu com li cancel·len reserves d’última hora). “L’escenari que en pot sortir pot ser una mica dur” per a l’organitzador, diu Guerrero. No obstant, és molt difícil calcular quins costos es poden derivar de la cancel·lació, ja que cada companyia té signat un contracte diferent amb la GSMA, així com una assegurança diferent.

Davant d’una hipotètica onada d’indemnitzacions, fonts del sector indiquen que “el món assegurador no està preocupat” per l’anul·lació del MWC, a diferència del que passa en altres casos, com ara catàstrofes naturals.

Els experts coincideixen en dos aspectes. El primer és que cadascun dels contractes que la GSMA signa amb les empreses participants pot ser diferent. El segon punt és que hi ha moltes possibilitats que les diferències acabin als tribunals.

L’administració es cura en salut

Segons Marta Franch, professora de dret administratiu de la UAB, en principi les administracions públiques quedaran exemptes de qualsevol responsabilitat per la cancel·lació del Mobile World Congress. “És un esdeveniment privat”, recorda.

“Se’ls podria demanar responsabilitat si les administracions condicionessin la celebració del Mobile”, afegeix Franch, per exemple si els governs declaressin la situació d’emergència per l’epidèmia o pressionessin les empreses perquè no hi participin. No obstant, la situació és justament la contrària: “Les administracions diuen que no hi ha cap raó per suspendre’l”, diu la professora. Des d’un inici, la Generalitat, el govern espanyol i els ajuntaments de Barcelona i l’Hospitalet van tancar files per defensar que el MWC se celebrés amb normalitat, ja que no hi ha casos de Covid-19 a Catalunya i els dos únics casos a Espanya estan controlats i són de pacients provinents d’altres països.

Malgrat les cancel·lacions d’empreses, el missatge que no hi ha cap emergència s’ha mantingut inamovible. Ahir, mentre la GSMA estava reunida per decidir si suspenia el MWC, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la consellera de Salut, Alba Vergés, van comparèixer junts en una roda de premsa per insistir que el risc de coronavirus al Mobile és mínim.

El mitjà tecnològic britànic Wired va publicar ahir que la GSMA havia posat sobre la taula a les autoritats estatals i catalanes que declaressin una situació d’emergència, la qual cosa permetria a l’organitzador recuperar part dels costos de cancel·lació del certamen a través de les seves assegurances, però els dirigents polítics de Barcelona i Madrid no s’han mogut de la seva posició.

A més, Franch recorda que els organismes públics van anar més enllà i van demanar a l’organització “mesures suplementàries” -ara innecessàries- de prevenció del virus durant el Mobile.