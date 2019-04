Una altra empresa catalana del MAB amb problemes: Only-Apartments va a la liquidació

260x366 Elisabet Cristià i Alon Eldar, cofundadors d’Only-Apartments, el dia que l'empresa va conmençar a cotitzar / CRISTINA CALDERER Elisabet Cristià i Alon Eldar, cofundadors d’Only-Apartments, el dia que l'empresa va conmençar a cotitzar / CRISTINA CALDERER

Cerbium Holding, la societat de què depèn Only-Apartments, companyia de lloguer per internet d'apartaments per a estades curtes, ha demanat al jutjat mercantil número 6 de Barcelona la seva liquidació, segons ha notificat la mateixa companyia al Mercat Alternatiu Borsari (MAB) –la borsa de pimes– on cotitzava.

L'empresa va demanar al jutge entrar en liquidació després de no haver pogut superar el concurs de creditors. El magistrat va acordar posar en marxa la liquidació el passat 9 d'abril. La companyia, que va tancar l'any passat amb fortes tensions de tresoreria, va buscar solucions, com la possibilitat de fer una ampliació de capital. Finalment, però, va presentar preconcurs de creditors l'octubre de l'any passat i no va poder tancar un acord amb els creditors, la qual cosa la va portar al concurs i, ara, al procés de liquidació.

La companyia ja ha tancat la seva plataforma online i ha demanat l'extinció col·lectiva dels contractes de tots els empleats després d'haver arribat a un pacte amb els sindicats, segons publica aquest dissabte el diari 'Expansión'.

Cerbium tenia una capitalització borsària de 15,13 milions d'euros el passat mes de gener. La companyia té com a principals accionistes Gouamp Group, amb un 47,87% del capital, i Trea Asset Management, la gestora que lidera Carles Tusquets, que representa un 32,24% del capital. Cerbium va tancar l'any 2017 amb unes pèrdues d'1,8 milions d'euros, i el primer semestre del 2018 –últims resultats disponibles– el va tancar amb uns números vermells de 201.305 euros.

Only-Apartments s'uneix així a un seguit d'empreses d'origen català que cotitzen al MAB i que han patit processos concursals, com Home Meal Replacement –la matriu de Nostrum– o Inkemia.