Operació d'Hisenda contra les vendes ocultes al sector del moble

L'Agència Tributària ha posat en marxa una macrooperació a escala estatal contra el frau fiscal al sector de la fabricació i la comercialització del moble, amb l'escorcoll de 112 locals en 15 comunitats autònomes, segons ha informat l'organisme en una nota.

L'operació, anomenada 'Iroko', suposa l'inici de les actuacions inspectores sobre un total de 119 societats i 38 persones físiques, socis i administradors de les empreses investigades, a partir de l'entrada i escorcoll en 112 locals situats en les 15 comunitats, 20 a Catalunya.

El dispositiu, a càrrec de l'Agència Tributària, afecta locals tant de fabricants de mobles com de comerciants majoristes i detallistes del sector situats a: Andalusia (34), Aragó (6), Astúries (3), les Balears (1), Canàries (6), Cantàbria (1), Castella-la Manxa (1), Castella i Lleó (5), Catalunya (20), Extremadura (2), Galícia (5), La Rioja (1), Madrid (6), Múrcia (5) i la Comunitat Valenciana (16).

Les actuacions s'han iniciat a l'hora de l'obertura dels locals i s'han presentat la Inspecció Tributària i les seves Unitats d'Auditoria Informàtica (UAI) en els locals de les societats investigades, amb la finalitat d'accedir directament a la documentació i la informació comptable o auxiliar real, inclosos els sistemes informàtics de processament de la informació.

L'experiència d'operacions dutes a terme amb anterioritat posa de manifest que la presència de l'administració als locals o els domicilis on té lloc l'activitat econòmica i es duu a terme la gestió del negoci permet una lluita més efectiva contra l'economia submergida, segons ha indicat l'Agència Tributària. Al tractar-se d'una actuació de caràcter administratiu, les actuacions d'entrada i escorcoll no impliquen detencions.

Hisenda recorda que el sector del moble manté des de l'any 2013 cinc anys de creixement consecutiu lligat a l'alça del mercat immobiliari. El 2017 el sector va generar un volum de negoci superior als 4.300 milions d'euros i tots els subsectors de fabricació van incrementar-ne la facturació.

En aquest context, el departament d'Inspecció Financera i Tributària de l'Agència Tributària va procedir a una anàlisi global del sector del moble, va efectuar encreuaments d'informació i anàlisi de les societats dedicades tant a la fabricació com a la comercialització a l'engròs i al detall.

Les actuacions inspectores realitzades amb anterioritat en el sector del moble, tant a nivell de fabricants com en relació amb el comerç a l'engròs i minorista, havien posat de manifest certes distorsions en l'evolució de les vendes i les existències que evidenciaven les vendes no declarades.

A partir d'aquesta anàlisi i aquesta experiència prèvia, els investigadors de l'Agència Tributària van observar que certes societats manipulaven la comptabilitat relativa a les seves existències, a fi de declarar un nivell discret de beneficis i dissimular, d'aquesta manera, l'ocultació de vendes.

En paral·lel, hi ha indicis que el col·lectiu afectat per l'operació iniciada aquest dijous podria estar utilitzant programari d'ocultació que permetria manipular tant les existències com les vendes reals. D'aquesta manera, es va dissenyar l'operació Iroko, que ha estat coordinada pel departament d'Inspecció de l'Agència Tributària, i que ha comptat amb l'operatiu d'entrada i escorcoll amb la participació de més de 400 funcionaris de l'àrea d'inspecció, incloent-hi el personal de les UAI i de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau, així com el suport d'agents policials i 120 funcionaris de vigilància duanera de l'Agència Tributària.

Juntament amb la regularització del frau fiscal que finalment tingui lloc, Hisenda també vol transmetre al sector un missatge dissuasori, perquè els empresaris recondueixin les seves activitats i millorin el seu posterior compliment tributari en període voluntari de pagament, en línia amb les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner del 2019.

D'aquests canvis en les actituds dels empresaris concrets dependrà l'evolució de futurs plans de control tributari, que se centraran especialment en els comportaments elusius reiterats, ha indicat Hisenda.