Oryon fitxa l’ex director tecnològic d’eDreams

L’empresa catalana Oryon Universal acaba d’incorporar al seu equip Amador Hernández, antic director tecnològic global d’eDreams Odigeo, responsable de projectes a Hewlett Packard i col·laborador de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). Segons ha pogut saber l’ARA, el directiu serà el màxim responsable tecnològic de l’empresa i s’encarregarà, entre altres coses, de liderar la nova divisió de la companyia, Oryon Next.

L’organització a la qual arriba es dedica al sector de l’emprenedoria: incuba i accelera start-ups, hi inverteix, les assessora legalment o les connecta amb companyies que hi estiguin interessades. Oryon Next, l’última branca que han posat en marxa, ofereix als emprenedors la possibilitat d’encarregar-se del desenvolupament tecnològic dels seus projectes, per exemple, a canvi de participacions en l’empresa. Tots aquests serveis els concentren físicament en el que han anomenat “centre d’alt rendiment per a emprenedors”, un edifici d’uns 2.000 metres quadrats situat al districte 22@ de Barcelona. Al març la companyia va indicar que ja donava servei a 450 start-ups.

L’empresa, que té l’objectiu d’assolir el milió i mig de facturació l’any vinent, es planteja el repte de formar un consell assessor professional amb persones de trajectòria acreditada. El fitxatge d’Amador Hernández va en aquesta línia: “Volem que els nostres partners, start-ups i corporacions tinguin més visibilitat de les seves idees innovadores i capacitat de lideratge tecnològic”, explica Victor Giné, conseller delegat d’Oryon.

Segona gran incorporació

Aquest no és el primer directiu d’alt nivell a qui convencen. A finals de juliol es va incorporar a l’empresa Jordi Marín, antic conseller delegat de Microsoft a Catalunya i també antic secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat. Marín va afirmar al seu dia que formar part d’Oryon suposava “poder posar a disposició de l’ecosistema d’ start-ups el coneixement i l’experiència adquirida” durant la seva trajectòria i “seguir connectat a les tendències”. En el cas d’Hernández, la reflexió és similar: el directiu aspira a “ser el nexe d’unió entre el món corporatiu i les start-ups per donar solucions que aportin valor diferencial i oferir una solució 360º”.