Oryzon reprèn els assajos de la molècula descartada per Roche

Un any després que la farmacèutica suïssa Roche trenqués l’acord de llicència amb Oryzon Genomics per desenvolupar la seva molècula per al tractament de la leucèmia, l’ORY-1001 torna a agafar embranzida. L’empresa biotecnològica, que va traslladar la seu social a Madrid però conserva la seu operativa a Catalunya, va anunciar ahir que començarà un nou estudi per provar aquesta teràpia en pacients d’edat avançada que ja no són elegibles per continuar amb la quimioteràpia. L’assaig ha rebut l’aprovació de l’Agència Espanyola del Medicament i es farà amb un total de 36 pacients als hospitals de la Fe, a València, i de Vall d’Hebron, a Barcelona. La molècula ORY-1001 ja havia passat per un altre assaig clínic, però aleshores la mostra es va limitar a persones amb leucèmia en fase terminal o en recaiguda.

La multinacional Roche va fer públic el juliol de l’any passat que deixaria de desenvolupar aquesta molècula de la companyia catalana. Aquell mateix dia el preu de la seva acció es va desplomar fins a un 23%, encara que des d’aleshores el seu valor ha augmentat un 81%. “Va ser una sorpresa que ara es pot convertir en oportunitat”, explica a l’ARA Carlos Buesa, conseller delegat i fundador d’Oryzon Genomics. L’empresa confia que els resultats d’aquest nou assaig clínic l’ajudin a trobar un nou soci -és a dir, una gran farmacèutica- per continuar desenvolupant el tractament.

Després que Roche trenqués l’acord de llicència, Oryzon va començar els tràmits per recuperar els drets de la molècula, un procés que es va acabar el gener passat. “Té un alt potencial terapèutic i estem tornant a treballar per reforçar-lo”, afirma Buesa. A banda de l’ORY-1001, l’empresa biotecnològica també acaba de llançar un assaig clínic amb la molècula ORY-2001 per tractar l’agressivitat en el caràcter de malalts d’Alzheimer o persones autistes.

El Nasdaq a l’horitzó

El fundador d’Oryzon assegura que, malgrat el trasbals d’haver perdut l’acord amb Roche, l’empresa té “una situació de caixa confortable” com a mínim fins al 2020. En els seus plans continua la idea de sortir al Nasdaq, un projecte que l’empresa ha hagut de retardar de moment. L’última injecció de capital de la companyia va ser l’abril del 2017, quan va tancar una ampliació de 18 milions d’euros amb diversos inversors institucionals i fons especialitzats.