El sou dels directius de les grans empreses creix un 27%, cinc vegades més que el salari mitjà dels seus treballadors

La crisi econòmica a Espanya va provocar ajustos a les grans empreses per minimitzar-ne l’impacte i seguir generant beneficis. Moltes van optar per la moderació salarial però no de tota la plantilla. Mentre reduïen els sous dels treballadors, els directius guanyaven cada vegada més diners, una tendència que s’ha agudizat en els últims anys, quan l’economia ja s’està recuperant de la crisi i els beneficis tornen a créixer.

Oxfam denuncia en el seu informe anual sobre salaris que els sous de les cúpules directives des les empreses de l’Íbex-35 s’han disparat un 27% en un any, cinc vegades més que el sou mitjà de les companyies. Segons l’informe, mentre els beneficis de les empreses de l’Íbex-35 han crescut un 11,3% des del 2008 i els dividends que han pagat als accionistes va augmentar un 15,5%, els salaris dels seus treballadors han caigut un 4,2%.

Aquestes xifres demostren, segons l’ONG, “que les que les grans empreses no fan partíceps els seus treballadors de la millora dels seus rendiments”. Les grans empreses, denuncia Oxfam, s’han centrat en “guanyar competitivitat mantenint els seus margres de beneficis a costa d’un gran ajust en salaris”.

L'informe crida l'atenció sobre les enormes diferències salarials a les grans empreses, la brexta entre els directius i els treballadors. Un primer executiu de l'Íbex 35 guanya actualment 132 vegades el sou mitjà de la companyia i 301 el sou més baix. I els beneficis creixent set punts més que el salari.

Més beneficis però menys impostos

Oxfam també critica que malgrat que els beneficis de les grans empreses espanyoles, les que cotitzen a borsa, van augmentar un 16,2% el 2017, cada vegada paguen menys impostos. L'informe apunta que l'aportació de les empreses a l'Estat amb l'impost de societats va caure un 11% el mateix any. Segons l'ONG, les dades posen en dubte el compromís de les empreses per a reduir les desigualtats. "S'observa una controbució fiscal menor", afirma Oxfam.

El document assegura que la presència de les grans empreses als paradisos fiscals va disminuir un 14% el 2017, però encara queden 858 de les seves filials a països considerats paradisos fiscals, especialment el Banco Santander, ACS i Repsol.