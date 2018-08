El PDECat es desmarca d'un augment de l'IRPF a les rendes més altes però no tanca la porta a la negociació

260x366 El portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, en una imatge d'arxiu El portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, en una imatge d'arxiu

La proposta d'augmentar l'IRPF a les rendes més altes no ha estat del tot ben rebuda pel PDECat. El govern del PSOE està negociant amb Podem una possible reforma de la tributació d'aquest impost a partir d'uns ingressos de 150.000 euros i el partit independentista ho veu amb recel.

Primer, el seu portaveu al Congrés, Carles Campuzano, ha assegurat que el seu partit "no és partidari" d'un augment de l'IRPF sinó que prefereix abordar qüestions com el frau fiscal o l'economia submergida. Tot i això, Campuzano s'ha referit principalment a les propostes de Podem i ha deixat oberta la porta a negociar: "Veurem", ha dit, per introduir les seves declaracions.

Per la seva banda, el diputat del PDECat responsable dels assumptes econòmics, Ferran Bel, ha estat menys contundent. Bel insisteix en no parlar d'un "rebuig absolut" perquè cal veure quin seria l'increment i la progressió amb què s'aplicaria la mesura. A més, Bel ha retret al PSOE que no s'hagin posat en contacte amb el PDECat durant l'estiu per debatre sobre els pressupostos i ha criticat les contradiccions i les ambigüitats del govern de Pedro Sánchez.



En canvi, ERC se sent còmoda tant amb la posició de Podem com amb la del PSOE. El partit de Pablo Iglesias rebaixa el llindar fins als 120.000 euros i insisteix en la necessitat de gravar l'estalvi, és a dir les rendes del capital, a més de les del treball i no tenen cap inconvenient en donar suport a aquesta mesura si es traslladés als pressupostos generals de l'Estat.