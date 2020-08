El PIB de l'eurozona cau un 12,1% històric el segon trimestre de l'any

No s'havia vist res igual en 25 anys. L'economia de l'eurozona va caure un 12,1% el segon trimestre en comparació amb els primers tres mesos de l'any, i la del conjunt de la Unió Europea, un 11,7%. "És, de lluny, la caiguda més intensa observada des que va començar la sèrie, el 1995", indica l'Eurostat. El servei estadístic de la UE ha recordat que aquesta mateixa reducció girava al voltant del 3% en tots dos casos en el període anterior, cosa que indica que els tres mesos en què els efectes de la pandèmia provocada pel covid-19 van ser més severs van més que triplicar l'empitjorament de l'economia.

La comparació amb un any enrere mostra també un retrocés dràstic: el PIB de l'eurozona va caure un 15% respecte al segon trimestre del 2019 i un 14,1% al conjunt de la Unió Europea. A mode de referència, l'organisme assenyala que en aquest mateix període l'economia dels Estats Units va reduir-se un 9,5% tant en comparació amb el trimestre passat, com respecte als mateixos tres mesos del 2019.

Enmig de tot això, a més, a Espanya s'afegeix una preocupació extra: és el país on més impacte han tingut les mesures de prevenció del covid-19. El retrocés d'un 18,5% del PIB d'un trimestre a un altre i d'un 22% anual que ja havia avançat l'Institut Nacional d'Estadística (INE) col·loquen el país al capdavant de la llista de caigudes de la Unió Europea. De fet, l'única economia que ha retrocedit més que l'espanyola el segon trimestre respecte als tres mesos anteriors ha estat la del Regne Unit (-20,4%), però aquest territori ja no s'inclou en el llistat dels que pertanyen a la UE. Per tant, l'economia que més cau d'un trimestre a un altre és l'espanyola, seguida de la d'Hongria (-14,5%) i de la de Portugal (-13,9%) i França (-13,8%). En comparació amb un any enrere, l'únic canvi és que França i Portugal (en aquest ordre) superen la caiguda d'Hongria.

En l'anàlisi, l'oficina estadística europea també inclou l'efecte de tot això en el mercat laboral. Així, segons l'Eurostat, el nombre de persones ocupades va caure un 2,8% a l'eurozona i un 2,6% a la Unió Europea el segon trimestre de l'any. És, un altre cop, la caiguda més pronunciada des que es van començar a registrar aquestes dades, fa 25 anys.