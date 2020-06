L'INE confirma la caiguda històrica del PIB del primer trimestre

Espanya va començar l'any amb la seva economia caient un 5,2%. Segons va avançar l'Institut Nacional d'Estadística (INE) l'abril passat i ha confirmat aquest dimarts, aquesta dada en relació als tres primers mesos de l'any és més de 5 punts interior a la xifra registrada l'últim trimestre del 2019. L'indicador, comparat amb el període de gener a març d'un any abans, mostra una caiguda també del 4,1%, mentre que de l'octubre al novembre del 2019 l'economia creixia un 1,8% respecte a l'any anterior.

De fet, en la recopilació de dades que ha publicat l'organisme estadístic, gairebé tot son magnituds negatives: la demanda nacional, per exemple, va caure el primer trimestre del 2020 un 3,7%, impulsada pel retrocés en el consum final de les famílies (-5,8%). Al seu torn, la demanda externa va caure un 0,4%, en aquest cas amb l'exportació de béns i serveis com el sector amb més caiguda registrada (-6,1%). L'ocupació de l'economia (calculada en termes d'hores treballades) és també un 5% inferior a la del trimestre anterior i queda un 4,2% per sota de la d'un any abans.

Des del punt de vista de l'oferta, la branca més afectada va ser la del comerç, el transport i l'hostaleria, amb una activitat econòmica un 11,1% inferior a la del trimestre anterior. Després d'aquesta, les caigudes més grans es detecten a les activitats artístiques (-8,5%), a les activitats professionals, científiques i tècniques (-6,1%) i al camp de les telecomunicacions (-2,7%). Ara bé, les activitats financeres i d'assegurances han registrat un increment trimestral del 3,4%.

Així doncs, l'INE confirma que l'economia espanyola va registrar el retrocés més gran des que va començar la sèrie històrica. Fins ara, la pitjor caiguda del PIB s'havia detectat en el primer trimestre del 2009, en plena crisi financera, i va ser del 2,6%. De fet, el balanç final del primer trimestre de l'any empitjora les previsions del Banc d'Espanya, que havia calculat un descens del 4,7%.

Creix la taxa d'estalvi

Els efectes del confinament també s'han percebut en un altre indicador: les famílies espanyoles van estalviar el primer trimestre de l'any un 11,2% de la seva renda disponible. Són gairebé 3 punts més d'estalvi del que s'havia detectat el trimestre anterior, segons ha publicat també l'INE aquest dimarts, i és la xifra més alta per un primer trimestre des del 2003.

Aquest creixement és conseqüència directa de la caiguda del consum a les llars -que baixa fins els 172.515 milions d'euros- i de l'increment de la renda disponible bruta, que creix un 1,2% fins els 176.000 milions d'euros. A més, segons aquestes dades, les retribucions dels assalariats van ser el primer trimestre un 2,6% superiors a les del mateix període de l'any passat.