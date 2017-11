El PIB català es podria estancar el 2018

En l’escenari més catastròfic que preveu l’autoritat fiscal espanyola(Airef) per l’impacte de la crisi política en les finances de Catalunya, el país aturaria el seu creixement. L’organisme que presideix José Luis Escrivá va publicar ahir l’ Informe sobre les línies fonamentals dels pressupostos per al 2018 de Catalunya, on l’autoritat planteja que en un escenari en què la tensió i la incertesa s’allarguin el PIB català podria perdre un màxim de 2,7punts del seu PIB durant el 2018. Aquesta retallada en el creixement de Catalunya suposaria l’entrada en un estancament econòmic, ja que deixaria a zero la previsió actual d’un augment interanual del 2,7% i el compliment del dèficit públic català passaria a ser “molt improbable”. Així doncs, ni en el cas més perjudicial l’Airef no preveu que Catalunya entri en recessió.

No obstant, l’escenari més probable amb què treballa l’Airef no planteja que l’economia catalana abandoni el creixement. Aquesta hipòtesi “central” suposaria que la “crisi institucional” que es viu actualment restés 0,7 punts al PIB de Catalunya durant l’any que ve. En aquest cas, la previsió de creixement es quedaria en un 2%. Segons l’Airef, en aquest context seria “factible” el compliment del dèficit a Catalunya, però perillaria si la tensió política s’enquistés. Tot i així, la hipòtesi central de l’organisme és que la incertesa política es resolgui a curt termini i les comunitats autònomes rebin els recursos financers comunicats al juliol.

En l’informe, l’autoritat fiscal també reconeix que aquest impacte en el PIB arribaria al conjunt d’Espanya, on el retrocés en el creixement seria inferior al de Catalunya. En el millor escenari, aquest decreixement es quedaria en una retallada de 0,4 punts del PIB, que es dispararia a 1,2 en el pitjor dels casos. Per la seva banda, el Banc d’Espanya va publicar dijous el seu pronòstic de la factura de la crisi catalana. En el seu informe, l’organisme preveia un impacte per al PIB d’Espanya d’entre tres dècimes i 2,5 punts entre finals del 2017 i el 2019 si persisteix la tensió política a Catalunya.

Catalunya lidera els concursos

L’agència de ràting espanyola Axesor va fer públic ahir un nou indicador econòmic. Catalunya va tancar el mes d’octubre amb un total de 93concursos de creditors, el 21% del total de 439 que hi va haver en el conjunt d’Espanya. Tot i així, el mes passat els concursos van caure un 11% respecte a l’any anterior. En l’acumulat de l’any, Catalunya també va liderar el volum de processos concursals, amb 753 registres, un augment del 6,7% respecte als primers deu mesos del 2016.

D’altra banda, la creació d’empreses a Catalunya va caure un 14,2% respecte a l’any passat, segons Axesor, i es va quedar en 16.175noves empreses durant els primers deu mesos de l’any. L’agència assegura que aquesta és la xifra més baixa registrada en aquest període de temps des del 2011.