El PP i Podem proposen que no es renovin les concessions de les autopistes espanyoles

El Congrés de Diputats debat aquest dimarts el model d'autopistes espanyol, amb una proposició no de llei del grup confederal de Podem per instar el govern espanyol a no renovar les concessions a les empreses que gestionen actualment les vies. A la proposició del partit lila, el PP hi ha presentat una esmena de modificació que canvia el to del text, que feia una llarga disquisició sobre el model de concessions, que qualificava d'"estafa", però que en essència manté la petició a l'executiu de no renovar les concessions, a més d'incorporar al sistema públic les autopistes radials en fallida de Madrid.

Pevisiblement, el PSOE i el PNB donaran suport a la iniciativa de Podem, però està per veure si el partit lila i el PP són capaços de transaccionar un text perquè tiri endavant la iniciativa que, en tot cas, no forçarà el govern espanyol a no ampliar concessions, sinó que només l'instarà a no fer-ho.

En menys de quatre anys, més de 1.000 km d'autopistes acabaran la seva concessió a Espanya, i només quedaran dos trams de més de 100 km en mans privades: l'AP-68 entre Bilbao i Saragossa i l'AP-9 de Ferrol a la frontera amb Portugal.

L'esmena del PP, però, no precisa quina forma d'explotació han de tenir les autopistes un cop reestatalitzades. És a dir, no s'exclou que es mantinguin els peatges, però que es paguin directament a l'Estat, així com altres possibles models, que queden a criteri de l'executiu del moment, segons ha explicat el portaveu parlamentari popular, Rafael Hernando.