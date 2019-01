El PP registrarà una proposta perquè les autonomies retornin a l'Estat les competències sobre les VTC

El Partit Popular ha anunciat aquest dilluns que presentarà una proposició de llei durant aquesta setmana perquè les comunitats autònomes retornin a l'Estat les competències per regular les llicències de vehicles de lloguer amb conductor (VTC).

El setembre de l'any passat el govern socialista va traspassar les competències sobre aquest sector a les administracions autonòmiques. Segons el secretari general del PP, Teodoro García Egea, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "no pot dividir cada problema en 17 de diferents". "Això ho fan els covards. Espanya no són 17 països", ha afegit.

El dirigent del PP va assegurar dissabte que la convivència entre el sector del taxi i els VTC "és necessària i possible, però sempre amb més llibertat a l'hora de contractar, no restringint-la". García Egea va criticar que "la ciutat del Mobile World Congress" (en referència a Barcelona) pugui acabar sense operadors de VTC com Cabify o Uber, i va considerar un error el decret regulador que aquest dimarts aprovarà la Generalitat de Catalunya: "El debat entre la progressió tecnològica i les noves maneres de prestar serveis no es pot resoldre com s'ha fet a Barcelona, prohibint 'de facto' que les plataformes tecnològiques operin a la ciutat".