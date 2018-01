El PSOE considera una "presa de pèl" la proposta de Báñez per a millorar les pensions

Indignació al PSOE després de la proposta de la ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, de calcular les pensions en base a tota la vida laboral. "És un brindis al sol i una presa de pèl", ha assegurat aquest dimecres la portaveu socialista al Congrés, Margarita Robles, que ha denunciat la "improvisació" a les propostes que inicialment planteja el PSOE. "Algú que diu vivim a la primavera de l'ocupació però va a remolc del PSOE... comprendran que la ciutadania necessita eficàcia i sense gran ostentació, aquesta eficàcia només la pot donar el PSOE", ha remarcat Robles.

En declaracions als mitjans als passadissos del Congrés, Robles ha reclamat treballar en la qüestió de les pensions en el si del Pacte de Toledo i ha exigit al govern del PP no fer propostes en "abstracte i prou". Aquest dimarts, de fet, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ja va criticar la iniciativa de Báñez i va subratllar que per omplir la caixa de les pensions al apujar els sous. "Que no se n'assabenten!", va exclamar el líder socialista en una assemblea oberta amb simpatitzants del partit a Lleó.