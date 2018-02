El PSOE proposa una llei que multi les empreses amb una bretxa salarial superior al 25%

"No nos metamos en esto". Aquesta va ser la resposta de Mariano Rajoy ara fa unes setmanes davant una pregunta sobre què ha de fer el govern per reduir la bretxa salarial entre homes i dones. Després de la polseguera que van aixecar aquestes declaracions, el PSOE ha decidit presentar aquest dilluns una proposta de llei per atacar la discriminació salarial per raons de gènere. El text que ha presentat la secretària d'igualtat del partit, Carmen Calvo, presenta diferents modificacions i novetats en la legislació actual. Una de les principals novetats és la introducció per primera vegada de sancions per a les empreses que no retribueixen de la mateixa manera la mateixa feina feta entre homes i dones. Tot i això, les multes només serien per a aquelles empreses que tenen una bretxa superior al 25%. Segons les últimes dades dels tècnics d'Hisenda, la bretxa salarial a Espanya està en un 29,1%. Segons la UGT, però, està en un 22,86%.

Així doncs, per què el PSOE considera el 25% com el precentatge correcte? Segons Calvo, la xifra s'obté després de fer un "repàs tècnic de la literatura" per part dels tècnics del seu partit que han considerat que "és el topall a partir del qual ja no s'explica" que les diferències siguin de cap altre motiu que no sigui de gènere. Calvo ha volgut matisar que en la seva proposta es posa el focus en altres sistemes de discriminació salarial, com ara els plus d'antiguitat o les hores extres.

Un cop dins d'aquesta forquilla, el que proposa el PSOE és que hi hagi sancions per infraccions en funció de la seva gravetat. En funció de si són greus o molt greus, la forquilla de la sanció podria anar entre un 0,11% i un 0,50% de la massa salarial de l'empresa, o entre un 0,70% i un 1,30%.

Auditories obligatòries només per a empreses de més de 250 treballadors

Carmen Calvo ha insistit que amb aquesta proposta el PSOE és el primer partit que posa sobre la taula la possibilitat de sancionar les empreses que no compleixin amb la igualtat salarial. Al mateix temps, però, ha reiterat que amb la mateixa proposta de llei "l'últim que pensem és arribar a les sancions". Per això, proposen obligar les empreses (de més de 250 treballadors) a fer auditories anuals que tinguin especialment en compte la descripció de les retribucions dels seus treballadors en funció de gènere i categories. Tot i això, Calvo ha reconegut que a Espanya són poques les companyies amb més de 250 treballadors i que, per això, els sindicats reclamen que es rebaixi el llindar. "És veritat, i estem d'acord amb els sindicats, però com que volem ser ràpids i efectius no hem volgut tocar el llindar", ha respost la secretària d'igualtat socialista.



Més enllà de les auditories, la proposta del PSOE preveu que tots els treballadors d'empreses més grans de sis empleats tinguin dret a accedir a la informació en matèria salarial que sigui necessària per establir si hi ha casos de discriminació retributiva per motius de gènere o no. Així, en les empreses on hi ha representació dels treballadors, se'ls hauria de facilitar un registre salarial detallat. A títol individual, els treballadors també tindrien el dret a sol·licitar aquestes dades si creuen que hi ha indicis de discriminació.