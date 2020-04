Pablo Díaz: “El que costarà més és que hi hagi prou moviment de turistes de nou”

260x366 Pablo Díaz Pablo Díaz

El professor d’economia de la Universitat Oberta de Catalunya i expert en turisme Pablo Díaz creu que la naturalesa global de l’epidèmia afectarà durament el sector turístic català.

¿En quina situació està avui el turisme a Catalunya?

L’activitat turística ara està parada, l’aturada és de gairebé el 100%. El sector s’ha posat al servei dels sanitaris, com, per exemple, amb el cas d’hotels per aïllar afectats o reforçar els hospitals, però és una petita part del total.

Quan i com es preveu que es torni a la normalitat?

Es preveu que primer es permeti el trànsit lliure dintre dels països i després amb l’estranger. Això vol dir que els turismes nacional i local es recuperaran abans que l’internacional. No obstant això, el que costarà més és que hi hagi prou moviment de turistes per garantir les activitats secundàries, com ara guies i altres serveis complementaris. En canvi, els allotjaments seran els primers a tornar a l’activitat.

¿Les empreses preveuen un canvi d’hàbits dels clients un cop passi la pandèmia?

Podria ser, per exemple, que hi hagi un rebot en el turisme de natura, perquè hi ha menys gent i menys aglomeracions, mentre que el turisme urbà potser trigarà més a créixer. Això pot servir per fer aflorar un turisme més sostenible. També pot influir el fet que es recuperi l’activitat econòmica i això millori el nombre de viatges de negocis.

Quins països preocupen més?

Caldrà veure sobretot com es recupera el mercat britànic, que és un dels grans emissors, però a poc a poc amb el turisme nacional el sector se’n sortirà.