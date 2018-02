Pagar amb un rellotge per a 'runners' o una joia: el Mobile imagina el futur sense efectiu

El Mobile ja s'imagina com seria un futur sense diners en efectiu, on cada vegada més pagaments passin per les aplicacions i els 'wearables' en lloc dels bitllets i les monedes. El gegant dels pagaments electrònics Visa ha presentat aquest dimarts durant el segon dia oficial del congrés les seves noves aliances per fer realitat aquest horitzó (que beneficiaria sobretot el seu negoci multimilionari).

Així doncs, la companyia ha estrenat una acord amb CaixaBank i el fabricant de rellotges esportius Garmin per facilitar els pagaments des dels seus dispositius per a corredors. El resultats es diu Garmin Pay i permetrà que els 'runners' deixin la cartera a casa quan surten a entrenar i paguin als comerços apropant el seu rellotge a qualsevol terminal de punt de venda (TPV) 'contactless'. Segons ha explicat el director de desenvolupament de negoci de targetes de l'entitat financera, Miguel Ángel Pozuelo, l'aplicació estarà disponible per a tots els seus clients durant la primera meitat del 2018.

El responsable del banc ha recordat que CaixaBank ja va llançar a principis de l'any passat un format de polseres 'contactless' de silicona que es poden fer servir als caixers i els comerços. El dispositiu funciona com una targeta de crèdit i també demana el PIN de seguretat per a compres de més de 20 euros. És gratis durant el primer any d'ús, però després l'entitat cobra una subscripció anual de 10 euros pel servei.

Joieria 'contactless' per comprar a Grècia

D'altra banda, Visa també ha presentat una prova perquè els consumidors més presumits puguin fer servir joies com anells i polseres com a targeta de crèdit. Es tracta d'un test amb el Banc Nacional de Grècia i les marques de joieria Folli Follie i Links of London per habilitar la tecnologia de pagaments 'contactless' a alguns dels seus dissenys.

No obstant això, els pagaments amb joies encara són un projecte molt incipient. Els primers dispositius arribaran al país hel·lènic durant el 2019 i després provaran d'aterrar al Regne Unit. En un principi, la companyia ha explicat que el producte es vol dirigir al públic femení i espera que els dissenys s'ampliïn a noves funcionalitats a banda dels pagaments.