El País Valencià i Catalunya són les comunitats amb major creixement econòmic

El País Valencià i Catalunya són les dues comunitats amb un major creixement econòmic el tercer trimestre i també en el que va d'any, segons els càlculs de l'autoritat fiscal independent, l'Airef, fets públics aquest dijous.

Així, el PIB del País Valencià haurà tingut un creixement durant el tercer trimestre del 2017 del 1%, percentatge que també té l'Aragó, i Catalunya del 0,9%, com La Rioja i Cantàbria. Em canvi, el creixement del conjunt espanyol és una dècima inferior, del 0,8%, que és també el creixement de Madrid.

En termes interanuals, el PIB del País Valencià el situa l'Airef el tercer trimestre d'enguany en el 3,8%. Catalunya se situa en el segon lloc, amb el 3,6%, per sobre de les Canàries (3,5), Navarra i La Rioja (3,4), i l'Aragó i Madrid (3,3).

Segons l'Airef, el PIB espanyol se situa en el 3,1%, per tant cinc dècimes per sota del de Catalunya i set dècimes per sota del País Valencià.