Parcs temàtics: comprar online i planificar

Passar un dia en un parc d’atraccions és un pla habitual per a moltes famílies o grups d’amics durant l’estiu. Malgrat les restriccions de moviments i la caiguda del turisme, la majoria de parcs temàtics han obert després de mesos tancats pel covid-19. Això sí: si es volen visitar, cal planificar bé el viatge i comprar l’entrada amb antelació.

En una comparació dels principals parcs temàtics en un radi d’uns mil quilòmetres (equivalent a una jornada de cotxe) de Catalunya, es pot veure que tots es troben en funcionament, amb l’única excepció de Terra Mítica. No obstant, tots han hagut de mantenir algunes atraccions o serveis tancats per raons d’aforament, normalment perquè són espais massa petits o perquè agrupen massa gent alhora, i han reduït l’aforament. És recomanable, doncs, informar-se sobre quines atraccions estan obertes abans de comprar les entrades, ja que pot variar a mesura que evolucioni la pandèmia.

Com es pot veure al gràfic adjunt, el parc temàtic amb més atraccions és Port Aventura World, però cal tenir en compte que en realitat són dos parcs en un: Port Aventura, molt més gran, i Ferrari Land. Els dos tenen preus diferents, tot i que es poden obtenir entrades de dos dies que combinen una jornada a cadascun per 58 euros els adults i 51 euros els infants. En la mateixa línia, per 56 i 49 euros hi ha la possibilitat de combinar els dos parcs en un dia.

Port Aventura, però, no és l’únic amb diferents complexos. Disneyland també té dos recintes separats, el parc original i Walt Disney Studios. L’entrada estàndard només permet entrar a un dels dos parcs, però també hi ha disponible una entrada de dos dies amb accés als dos complexos per 89,50 euros els adults i 82,50 els infants.

Els preus que apareixen a la taula són per a compres a través de la web, molt més recomanables, ja que en molts casos l’entrada a les taquilles surt més cara. Així mateix, tots ofereixen abonaments i ofertes de diversos dies per als clients que volen allargar la visita.

El preu més econòmic és el del Parque Warner de Madrid, que costa 22,5 euros sense diferències per edat. En canvi, Isla Mágica, a Sevilla, té l’entrada infantil més barata, a 18 euros, sense comptar el parc d’atraccions del Tibidabo.

De fet, el Tibidabo és bastant diferent de la resta, ja que es tracta d’un parc molt menys extens i amb atraccions més petites, tot i tenir-ne més que el Parque Warner.

Parcs aquàtics limitats

Un els elements que han causat maldecaps a les direccions dels parcs són els parcs aquàtics, ja que les mesures de seguretat s’han d’extremar pel fet que hi ha més contacte físic entre els banyistes en atraccions com ara tobogans. Tres dels parcs analitzats compten amb un parc aquàtic que també funciona de manera independent, amb la seva pròpia entrada, però només dos, Isla Mágica i Parque Warner, l’han reobert amb fortes mesures d’higiene. Costa Caribe -part de Port Aventura- es manté tancat. Tant el parc madrileny com el sevillà ofereixen la possibilitat de comprar entrades de dos dies per combinar la zona d’atraccions amb la zona aquàtica.

Els parcs temàtics més grans formen part de complexos turístics que inclouen diversos hotels. Disneyland, de moment, n’ha obert tres dels set que té, mentre que a Port Aventura funcionen tots. En cas d’anar a un hotel, l’entrada als parcs és il·limitada, tot i que els establiments de Port Aventura només inclouen l’entrada d’un sol dia a Ferrari Land. I Futuroscope manté acords amb una llarga llista d’hotels de Poitiers que ofereixen paquets d’estades amb entrada inclosa.