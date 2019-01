El Parlament Europeu demana una política fiscal que no discrimini les dones

La discriminació de gènere afecta les dones en àmbits diversos, un d'ells l'econòmic, i té diverses causes. El Parlament Europeu ha aprovat aquest dimarts una resolució no vinculant que intenta atacar una d'aquestes causes, la fiscalitat. Els eurodiputats apunten que com que no hi ha una perspectiva de gènere en la política fiscal ni a escala comunitària ni nacional s'accentuen les diferències entre homes i dones. Per exemple, assenyalen que s'ha de rebaixar l'IVA en els productes d'higiene femenina (com fan els pressupostos presentats aquesta setmana pel govern de Pedro Sánchez). Però l'informe va més enllà i demana que també s'impulsi la tributació individual per sobre de la conjunta en l'impost de la renda.

En el cas d'Espanya, per exemple, l'IRPF es pot declarar de manera individual o de manera conjunta, com bé explica l'Agència Tributària. Però "les persones integrades en una unitat familiar poden optar, si ho desitgen, per declarar de manera conjunta sempre que tots els seus membres siguin contribuents d'aquest impost". Per als eurodiputats que han impulsat aquesta resolució, Ernest Urtasun (Catalunya en Comú / Verds) i Marisa Matías (Bloco / GUE), el sistemes fiscals quan es tracta de la declaració conjunta es basen en "l'assumpció que les llars agrupen i comparteixen els seus recursos per igual".

De fet, Hisenda explica que "les rendes de qualsevol tipus obtingudes per tots i cadascun dels membres de la unitat familiar se sotmeten al gravamen de manera acumulada". Per això, queden sotmesos a l'impost de la renda de manera "conjunta i solidària". L'estudi, elaborat per l'Institut per a l'Estudi i Transformació de la Vida Quotidiana, que ja va ser presentat a Barcelona, apunta que com que es fa la declaració de manera conjunta el segon aportador (majoritàriament la dona) acaba havent de tributar a un tipus més alt del que realment li correspondria.

"Amb la figura de la tributació conjunta, característica del model fiscal espanyol, el segon perceptor, que gairebé sempre és la dona, es veu penalitzat perquè s'acumula la seva renda sobre la del cònjuge i se li aplica un tipus impositiu més elevat del que li correspondria, que, a més, augmenta com més alta sigui la renda del cònjuge i més baixa sigui la de la dona", apunta l'informe, que conclou: "Reforça el model de família tradicional i desincentiva la incorporació de la dona al mercat de treball".

El mateix estudi apunta que el sistema fiscal espanyol també perjudica les famílies que no s'emmarquen dins el tipus "tradicional", perquè afavoreix les famílies biparentals sobre les monoparentals, que compten amb menys deduccions i bonificacions. No s'oblida tampoc d'apuntar que les últimes reformes fiscals han afavorit majoritàriament els homes perquè, de fet, han afavorit les rendes més elevades, que també són majoritàriament masculines.

Per tot això, la resolució –aprovada per 313 vots a favor, 276 en contra i 88 abstencions– insta tots els estats membres a introduir de manera progressiva la imposició individual, garantint la conservació plena de totes les prestacions econòmiques i d'altres tipus lligades a la parentalitat en els sistemes fiscals actuals. També demana un 0% d'IVA per als béns bàsics d'higiene femenina i proposa que s'ofereixin productes complementaris d'aquests productes en espais públics (escoles, instituts, refugis per a persones sense llar) perquè tothom hi tingui accés.