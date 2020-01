L’arribada a la lluna de Pascual: canyes, espectacle i Orquesta Mondragón

Preludi de violins in crescendo i fum blanc que surt dels dos costats d'una pantalla de 40 metres de llarg. Les llums s'apaguen. L'espectacle comença. "Una petita passa per l'home i una gran passa per a la humanitat", recorda una veu en off mentre a l'escenari es projecten imatges de l'arribada de Neil Armstrong a la lluna. "En aquelles mateixes dates, un jove emprenedor d'Aranda de Duero somiava fer una petita passa per l'home que acabaria sent una gran passa per al món de l'alimentació". Es refereix a Tomás Pascual, fundador de la companyia que du el seu cognom i responsable de marques com Bezoya, Vivesoy o els sucs Bifrutas i que, igual que l'arribada de l'home a la lluna, l'any passat va fer 50 anys.

La gira que ha muntat per celebrar-ho ha fet tantes parades que la trobada d'aquest divendres ha caigut ja en 2020. Però no podien eliminar l'esdeveniment a Catalunya. Primer, perquè és l'acte final de la gira. Segon, perquè tal com resumeix Tomás Pascual Gómez-Cuétara (fill del Pascual fundador i actual president de la companyia) és el primer mercat en molts dels seus sectors i on més aigua Bezoya es ven. "Estic emocionat i fins i tot esglaiat, la relació amb Catalunya és històrica", diu. Per sort no és home esmunyedís i respon a totes les inquietuds dels periodistes: l'objectiu per a la planta que tenen a Gurb és arribar a fabricar 200 milions de litres de llet "d'una vegada per totes" –estan en els 140 ara mateix–, hi han invertit 150 milions d'euros els últims anys i 15 el 2018. El mercat català implica avui entre el 20 i el 25% del negoci de Pascual.

Els treballadors convidats comencen a entrar al pavelló de la Fira de Barcelona on se celebra l'esdeveniment just quan Tomás Pascual salta al photocall i crida els seus familiars (molts d'ells implicats d'una forma o altra en l'empresa) perquè posin al seu costat. Ells, els empleats del Principat, de Saragossa i de les Balears, són els protagonistes del show d'avui, i ho saben, i per això han començat a homenatjar-se abans d'hora fent unes canyes a la porta del recinte com si, de fet, estiguessin a punt d'entrar a un concert. Concert no n'hi haurà, però d'espectacle, una mica.

Estrena l'escenari Federico de Juan, còmic imitador i col·laborador en diversos programes de José Mota. Fa un repàs d'imitacions clàssiques: un Matías Prats que es converteix en Pedro Sánchez, que de cop és Pablo Iglesias. I Zapatero. I Aznar. I Rajoy. I Messi. I Florentino Pérez. I el Rei. Just abans que envaeixi l'escenari el conjunt d'actors que ha de fer un sketch sobre la infància del fundador de Calidad Pascual, el còmic adapta el clàssic Viaje con nosotros, de la Orquesta Mondragón, perquè hi aparegui diverses vegades el nom de Calidad Pascual. Sorprenentment, el públic respon. Deu ser l'eufòria de saber-se part del viatge en el temps que relaten des de l'escenari. O això, o les canyes prèvies. Qui sap.