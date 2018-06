Patronal i sindicats pacten un augment salarial del 2,5% a la indústria química

La patronal química espanyola Feique i els sindicats CCOO i UGT han pactat un preacord per augmentar el sou dels treballadors del sector un 2,5% cadascun dels tres anys vinents, a més de millores en els àmbits de la formació i la igualtat.

En un comunicat, la patronal explica que aquest acord, subjecte a la ratificació dels òrgans de govern de cada agent social implicat, afectarà 284.700 assalariats directes en la indústria química, farmacèutica i de cautxú i plàstic a Espanya.

El conveni inclou una clàusula de garantia salarial, que només s'aplicaria quan s'acabi el termini de l'acord, a partir del gener del 2021, i que s'activaria si la suma dels increments de l'IPC durant els pròxims tres anys és superior als increments pactats del 2,5% cada any.

Aquesta negociació s'emmarca en l'actual situació de l'economia i de la societat, i en unes previsions "positives" del sector, en la "decidida aposta" per liderar l'ocupació "estable i de qualitat" i en una implementació generalitzada de la política de responsabilitat social empresarial en matèria d'igualtat, en l'impuls dels joves i en la formació especialitzada, ha indicat la patronal.

En concret, el XIX Conveni General de la Indústria Química, pactat entre sindicats i patronal, inclou plans de formació retribuïts fora de la jornada laboral, amb una durada de 8 hores el 2018, de 16 hores el 2019 i de 32 hores a partir del 2020.

També promourà l'establiment de protocols de col·laboració activa entre els centres educatius i les empreses, la contractació preferent d'estudiants de formació professional dual que hagin realitzat activitats formatives a les companyies i la creació d'un Observatori Sectorial de FP Dual.

En matèria d'igualtat, el conveni inclou per a totes les empreses per sobre de 150 treballadors l'obligatorietat de negociar un pla d'igualtat, una cosa que la llei només preveu en companyies per sobre dels 250 empleats. A més, es crea la figura del delegat d'igualtat i es preveuen mesures per evitar bretxes salarials entre homes i dones, donant accés a la informació salarial segregada per sexes a les empreses.