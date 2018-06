Pedro Fontana abandona les funcions executives a Elior

Nova etapa per a Pedro Fontana. El veterà executiu abandona les funcions executives a Elior, el grup francès de serveis alimentaris que va absorbir la catalana Áreas. El càrrec que ocupava fins ara Fontana, conseller delegat a nivell mundial d’Áreas, serà assumit per qui ha sigut la seva mà dreta durant els últims deu anys, Óscar Vela.

“Vull agrair a Pedro Fontana la seva dedicació per fer créixer la companyia fins a les posicions de lideratge que ocupa avui”, va afirmar a través d’un comunicat Philippe Guillemot, conseller delegat d’Ellior Group. Amb 66 anys, Fontana acumula 20 anys d’experiència a Áreas, on va aterrar de la mà d’Emilio Cuatrecasas, de la família propietària de la companyia.

Quan la família Cuatrecasas -a través de la seva societat d’inversions Emesa- es va vendre Áreas a Elior a canvi d’una participació en el grup i un seient en el consell d’administració, Fontana va continuar vinculat amb l’empresa especialitzada en restauració. A més de les responsabilitat executives a Áreas, va ser director general mundial de la divisió de concessions d’Elior i, durant uns mesos a finals de l’any passat, conseller delegat interí del grup francès.

Áreas és la companyia que s’encarrega de gestionar 2.000 establiments de restauració en 14 països, entre els que destaquen Espanya i part d’Amèrica. Va ingressar l’any passat 1.774 milions d’euros després de servir a 330 milions de clients en centres de mobilitat. Elior va facturar aquell any 6.422 milions d’euros.

20 anys a Áreas

Fontana té una dilatada carrera en la primera línia empresarial catalana. Va començar al sector bancari, va passar per l’organització dels Jocs Olímpics i després va tornar a l’activitat financera per aterrar a Banca Catalana, on va viure l’adquisició per part del BBVA. Mentre era el responsable territorial de l’entitat, va desembarcar al consell d’administració d’Áreas, de la qual es va convertir en vicepresident el 2001. Onze anys després n’assumia les regnes executives.

El seu successor, Óscar Vela, porta deu anys a la companyia. Té 51 anys i va començar la seva carrera professional a Nutrexpa per continuar-la després a la italiana Unichips.