Pedro Sánchez anuncia una "inevitable" pujada d'impostos

Les incògnites sobre quines mesures econòmiques tirarà endavant l'executiu espanyol per fer front a la crisi es van resolent. Aquest dijous el president del govern, Pedro Sánchez, ha confirmat que "és inevitable no fer una reforma fiscal" a través "d'una pujada d'impostos". Això sí, ha assegurat que ni baixarà les pensions ni tocarà els sous dels funcionaris.



Quins seran els impostos que s'apujaran? Sánchez ha dit que la reforma fiscal "ha d'entrar de ple" als grans patrimonis i corporacions, als quals augmentarà els impostos, i no a la petita i mitjana empresa. També ha confirmat dos tributs que des de fa setmanes estan sobre la taula: el mediambiental i el tecnològic. Sobre l'IVA reduït, és a dir, el del transport o alguns aliments, i que a més fa uns dies el Banc d'Espanya demanava augmentar, el president del govern s'ha limitat a recordar que no està dins l'acord de govern de coalició. Pel que fa a l'IRPF, ha explicat que "augmentarà el dels dos últims trams".

Sánchez també ha anunciat una nova línia de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) de 50.000 milions d'euros vinculada a la solvència per a petites empreses i autònoms. Una part del crèdit, 10.000 milions, estarà destinada a empreses viables, mentre que la resta, 40.000, serà en forma d'avals.

Lluita contra el frau fiscal

Tot això el mateix dia en què es donava a conèixer que l'Agència Tributària va recaptar fins a 608 milions d'euros dels grans patrimonis l'any 2019, un 75% més que l'exercici anterior. La xifra surt després d'haver finalitzat 880 expedients a grans patrimonis, un 78% més que el 2018.

En el marc de la lluita contra el frau fiscal, i després de portar a terme 29.600 actuacions de control sobre grans empreses, patrimonis i economia submergia, Hisenda ha recaptat un total de 15.715 milions d'euros, cosa que suposa un 4,1% més que l'any anterior, segons les dades facilitades.

El ministeri d'Hisenda ha explicat que la xifra de recaptació de la lluita contra la morositat és resultat del nombre més gran d'actuacions dutes a terme. A més, les dades proporcionades per l'Agència Tributària mostren uns resultats directes de l'exercici de les seves funcions que se situen als 15.101 milions d'euros, cosa que suposa un increment de més d'un 80%.

Més control als comptes de l'exterior

L'Agència Tributària també posa el focus en els contribuents dels quals té constància que tenen comptes a l'exterior. En aquest sentit, de les inspeccions elaborades s'han recaptat 293 milions d'euros.

Una altra de les lluites que destaca l'Agència Tributària és la del control sobre els lloguers submergits. En quatre anys, Hisenda ha generat un increment de més de 228.000 declarants, cosa que ha suposat 2.600 milions d'euros més.