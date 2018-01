Pedro Solbes, sobre la crisi: "Vaig agafar un tren molt accelerat i hauria hagut de ser més valent"

Pedro Solbes ret comptes davant el Congrés de la seva gestió al capdavant del ministeri d'Economia entre el 2004 i el 2009, durant el primer govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Solbes ha reconegut que té "part de culpa" de la crisi econòmica viscuda Espanya arran dels efectes del boom immobiliari i ha confessat que "hauria hagut de ser més valent". "Vaig agafar un tren molt accelerat i que s'accelerava cada vegada més", ha assenyalat l'exministre socialista, que ha exposat el seu diagnòstic en la comissió d'investigació de la crisi financera de la cambra baixa.

Solbes ha explicat que el PSOE va heretar una economia amb "riscos potencials" per un dèficit exterior elevat derivat de la baixa competitivitat i l'alt diferencial d'inflació. Tanmateix, ha reconegut que es va pecar d'optimisme, no es va preveure que arribaria una "doble recessió de tal magnitud" i es pensava que la unió monetària ajudaria a reduir l'endeutament extern. "Es podia preveure una caiguda econòmica en la primera legislatura? És raonable", ha admès.

Un dels problemes clau era el de l'habitatge; Solbes ha reconegut que no hi va haver prou atreviment a l'hora d'aturar els excessos. Aquesta matèria es va convertir en una "prioritat política" per al govern Zapatero el 2004, però va estar més focalitzada en les ajudes als més necessitats. "La limitació de l'ajuda per a la compra d'habitatge i les meves crítiques a les hipoteques a 40 anys queien en un sac foradat malgrat els clars desajustos. Era més important millorar la competitivitat entre sectors. En definitiva, que no s'acabés la festa", ha apuntat. A més, hauria suposat una "intromissió" a la capacitat d'actuació del sector de la construcció.

Tampoc no es va abordar amb prou fermesa, segons Solbes, la crisi de les caixes d'estalvi. "M odificar la legislació no era realista si no existien problemes de solvència", ha assegurat l'exvicepresident, que ha assenyalat que la reforma va haver d'esperar fins a la intervenció de la Caixa Castella-la Manxa. Amb tot, ha subratllat que les caixes eren propietat de les comunitats autònomes.

L'exministre ha destacat també que el problema va ser de "gestió i governança" de les caixes i de no saber diferenciar-les dels grans bancs. "Hi ha la convicció que el sistema financer segueix sent sòlid i que la crisi és de liquiditat. No es nacionalitzen bancs i es fa evident que la decisió del Banc d'Espanya de crear fusions és insuficient", ha asseverat. Solbes ha recordat que es va passar d'un superàvit del 2% del PIB el 2008 a un dèficit de l'11% el 2009, i que amb aquestes xifres la decisió de "minimitzar recursos públics per a fer front a la intervenció dels bancs estava totalment justificada".

Els condicionants del context polític

Solbes ha reconegut "sense acritud" diferències amb Zapatero en el diagnòstic de la situació econòmica i ha explicat que "a vegades deia el que volia el govern i a vegades el que no li agradava". L'exministre ha deixat clar que era partidari d'elaborar pressupostos amb superàvit, però ha recordat que el govern del PSOE estava en minoria i que "tothom tenia molta necessitat i ganes de gastar". Fins i tot Zapatero, que ha assegurat que tenia una visió "curtterminista". En aquest sentit, ha apuntat que ell hauria preferit reservar els recursos destinats al 'pla E' "per si la crisi es complicava". Així, ha explicat que "mai" li va agradar la proposta del xec-nadó ni la rebaixa de l'IRPF, per bé que eren propostes electorals del PSOE.