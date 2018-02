PepsiCo deixa estar la idea de fabricar Doritos especials per a dones

Un malentès o unes declaracions inoportunes. El fabricant de refrescos i 'snacks' PepsiCo ha fet marxat enrere i ha aclarit aquest dimecres que no fabricarà Doritos especials per a dones. El comunicat arriba una setmana després que la consellera delegada, Indra Nooyi, suggerís en una entrevista a 'Freakonomics' que la companyia comercialitzaria unes patates per a dones que fessin menys soroll en mastegar-les i cabessin dins les bosses de mà.

La primera executiva de PepsiCo va dir que als homes els encanta llepar-se els dits després de menjar Doritos i, "encara que a les dones els agradaria fer el mateix, no ho fan". "A elles no els agrada fer gaire soroll quan masteguen en públic. I no es llepen els dits generosament, ni tampoc els agrada posar-se les molles a la boca", va defensar Nooyi.

Aquests nous Doritos serien menys cruixents, perquè fessin menys soroll quan es masteguen, no deixarien els dits tan enganxifosos i es vendrien en paquets d'una mida adequada per a les bosses de mà. Segons va detallar la directiva, aquests nous 'snacks' s'estaven preparant per ser llançats al mercat "aviat".

Estereotips de gènere

Després de la polèmica que van generar aquestes declaracions, la companyia s'ha desdit del projecte i en les últimes hores ha emès un comunicat en què ha assegurat que les paraules recollides a l'entrevista eren "inexactes". "Ja tenim Doritos per a dones: es diuen Doritos i milions de persones en gaudeixen cada dia", ha assegurat la companyia, que alhora ha confirmat que explorarà "noves vies" per "delectar" els seus clients.

D'aquesta manera, no descarta llançar al mercat una nova gamma d'aperitius amb aquestes característiques -menys sorollosos i menys enganxifosos-, però sense classificar-los com un producte específicament per a dones. De fet, en països com el Regne Unit no es podrien vendre unes patates dirigides només al públic femení, ja que anirien contra les lleis per evitar estereotips de gènere a la publicitat que s'han aprovat recentment.