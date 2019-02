De Pere Navarro a Maurici Lucena: els càrrecs que perillen si hi ha eleccions generals

Amb l'arribada del govern de Pedro Sánchez a la Moncloa, el nou executiu va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) prop de 600 ordres de cessament i nomenament d’alts càrrecs en només dos mesos de mandat. Ara, però, aquests executius d'empreses de l'Íbex-35 i grans companyies i consorcis públics també perillen en cas que el president espanyol acabi convocant eleccions.

Aquest és el cas de Pere Navarro, nomenat delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. L'ex primer secretari del PSC va arribar a aquest càrrec amb un sou de 156.550 euros i, precisament, aquesta setmana celebrava un dels seus primers grans anuncis com a responsable de la infraestructura: la construcció d'un 'hub' digital de 100 milions d'euros de 70.000 metres quadrats.

Una victòria dels partits de dretes també faria saltar el nou president d'Aena, Maurici Lucena. La presidència del gestor aeroportuari -que té un 51% de capital en mans de l'Estat però cotitza a l'Íbex-35- ha canviat tres cops en menys de dos anys i ho podria fer una quarta vegada abans que acabi el 2019. Exportaveu del PSC al Parlament, fins al 2016 Lucena era director de control financer al Banc Sabadell, i cobra 162.904 € com a president d'Aena.

El nou president d'Aena té el sou més baix del selectiu espanyol, però molt més alt és el del nou president de Red Eléctrica Jordi Sevilla. L'exministre d’Administracions Públiques durant el primer govern Zapatero i assessor de Sánchez en matèria econòmica cobra 546.000 euros bruts a l’any i ara també es podria quedar sense feina si canvia l'executiu espanyol.

En el cas de les empreses públiques, això s'aplicaria al president de Renfe Isaías Táboas, exsecretari de Transports amb Zapatero i secretari general de la Presidència de la Generalitat amb José Montilla, que un salari cobra 161.999 euros anual. També la presidenta d'Adif Isabel Pardo i el president de Correus José Manuel Serrano. Un canvi així suposaria el relleu de José Félix Tezanos com a director del CIS (té un sou de 97.475 euros), abans secretari d'Estudis i Programes del PSOE.

Entre els nous càrrecs catalans de Sánchez hi ha Joan Herrera (ex coordinador nacional d’ICV) com a director general de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE), amb un sou de 90.697 euros, i l'exalcalde del PSC a Lleida, Àngel Ros com a ambaixador espanyol a Andorra amb un sou de 61.032 euros.