La cúpula de Pimec ratifica Antoni Cañete com a relleu de Josep González

Antoni Cañete ja té el vistiplau oficial per ser el candidat continuïsta quan Josep González, històric pressident de la patronal, abandoni el càrrec d’aquí dos anys. Aquest dimecres la junta directiva va ratificar per unanimitat la proposta que va fer el mateix González, que ha triat Cañete, actual secretari general de l’organització, com a successor, tal com va avançar ahir l’ARA.

Així mateix, l’assemblea de l’entitat ha acceptat modificar els estatuts perquè el futur president pugui tenir un sou, una opció que fins ara estava prohibida. “Els temps actuals no faciliten que es pugui tenir la dedicació que cal per ser president i que no es cobri un sou”, ha dit González, que va deixar clar que ell no cobrarà cap remuneració i que aquest sou serà per al seu successor. Tot i així, Pimec no ha volgut fer públic quin salari tindrà el futur president. “No el podem dir”, ha explicat González en roda de premsa.

Pimec mai ha celebrat unes eleccions, tot i que els seus estatuts ho contemplen, perquè mai s’ha presentat més d’un candidat. Això fa previsible que Cañete serà el futur president, a no ser que aquest cop hi hagi una candidatura alternativa.

La patronal de petites i mitjanes empreses ha presentat els seus comptes del 2019, que va tancar amb un superàvit de 655.000 euros, un 28% més, i uns ingressos de 16,5 milions, un 7% més. González va destacar que aquesta xifra més que duplica els 6,6 milions de facturació que té Foment del Treball.

Dels ingressos de Pimec, el 45% prové dels diners que cobra als seus socis per les quotes i els serveis que els dona. Un 30% són per cursos de formació, un 15% projectes cofinançats i un 7% els rep per la seva participació en institucions públiques.

L’impacte del coronavirus

Tot i el covid-19, Pimec no contempla una davallada dels ingressos. “Estem tenint baixes de socis, però també estem tenint més altes del que esperàvem”, ha explicat González. I ha afegit:“És difícil fer una previsió de com acabarem l’any, però a 30 de juny estem millor del que prevèiem”.