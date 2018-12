Pimec carrega contra Foment del Treball per la representativitat de les patronals catalanes

El president de l'organització empresarial Pimec, Josep González, ha carregat aquest dimarts contra Foment del Treball per la representativitat de les patronals catalanes. González creu que Foment està allargant la possibilitat d'arribar a un acord i ha criticat el pes que ara mateix té Fepime, la patronal de petites i mitjanes empreses dependent de Foment.

En aquests moments, Foment del Treball té el 60% de la representativitat, al qual cal sumar un 15% addicional de Fepime, mentre que el 25% restant és per a Pimec. L'organització presidida per González defensa que Fepime no és representativa i aposta perquè Pimec i Foment tinguin cadascuna un 50%. El percentatge de representativitat és rellevant per repartir els fons públics que reben les patronals.

En aquest sentit, el president de Pimec ha fet al·lusió a una sentència del Tribunal Suprem en la qual es donava per vàlida una sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que establia que l'administració havia de fer un recompte de la representativitat de les patronals, excepte si aquestes arribaven a un acord entre elles prèviament. Pimec ha marcat la reunió prevista per a aquest divendres com a termini límit per arribar a un acord i, en cas de no arribar-hi, ha considerat que el Govern haurà de seguir la sentència i determinar la representativitat que toca a cada patronal.

A més, González ha assegurat que, amb l'elecció recentment de Josep Sánchez Llibre com a nou president de Foment, aquesta entitat es va fer enrere d'un principi d'acord entre les dues patronals i la Generalitat de Catalunya en el qual s'establia un repartiment del 50% de la representativitat. El preacord, ha dit González, va ser ratificat per la junta de Pimec però no per la de Foment.

Segons el dirigent de la patronal de petites i mitjanes empreses, Foment ha intentat "prendre el pèl" a Pimec sobre aquest tema i ha acusat Sánchez Llibre d'actuar "amb una actitud de prepotència" en dir que no volia perdre el temps amb aquest tema quan, segons el punt de vista de González, és Foment qui ha endarrerit que es tanqui de manera satisfactòria.

El president de Pimec ha insistit que Foment porta anys allargant un conflicte perquè, a parer seu, "té por" que la Generalitat faci un recompte que li faria perdre pes. González estima que a Pimec li tocaria una representativitat de vora el 70%. Foment, ha dit González, "no és la casa gran dels empresaris, és la casa dels empresaris grans". Malgrat això, creu que ha de ser "generós" i aposta per mantenir l'oferta de 50% per a les dues entitats, ja que "es tracta de sumar".

Preocupació per l'escalada política

González també ha expressat la preocupació de les petites i mitjanes empreses per l'"escalada" de declaracions entre els governs català i espanyol. El president de Pimec s'ha mostrat contrari a una nova aplicació de l'article 155 de la Constitució i ha instat tots els partits polítics a rebaixar "el to".