Pimec demana que es retiri el 155 després de les eleccions

La patronal catalana de la petita i mitjana empresa, Pimec, ha demanat avui que es retiri l'article 155 un cop s'hagin fet les eleccions del 21-D. El president de la patronal, Josep González, ha reclamat "celeritat" en la formació d'un nou Govern a Catalunya "i que s'aixequi el 155 per tornar a la normalitat".

González ha recordat que, en els últims set anys, Catalunya ja ha viscut quatre processos electorals, fet que genera inestabilitat en el món empresarial. "El que volem és que es formi ja un govern estable que prioritzi l'economia i que tingui capacitat de governar", ha insistit el president de Pimec. Per a González, fins ara "les campanyes no sembla que hagin anat cap a aquesta direcció sinó cap a definir bàndols". En aquest sentit el màxim representant dels petits i mitjans empresaris ha demanat als partits que concretin "què faran si governen" amb qüestions d'una importància "cabdal", diu, com el corredor mediterrani o les infraestructures endarrerides.

La fugida de seus "preocupa"

Pimec, a més, també ha tornat a reivindicar el Pacte Nacional per a la Indústria: "Si potenciem aquest sector també potenciarem els llocs de treball", ha assegurat González, que entre les prioritats per a la pròxima legislatura també ha situat com a "inajornable" un nou model de finançament "que accepti el principi d'ordinalitat". "El que no val és posar el pastís al mig i dir a les comunitats que se l'han de repartir -lamenta-; això és el mateix que no fer res, perquè les comunitats mai es posaran d'acord". Segons Pimec el que cal és una decisió acurada del repartiment en base a la població i el PIB, entre d'altres.

Pel que fa a la fugida de seus empresarials de Catalunya, González ha admès que estan "preocupats": "Si això es perpetua podria tenir alguna conseqüència més". Tot i això també ha matisat que per ser rigorosos "també podríem preguntar-nos quantes empreses han marxat o directament quantes inversions estrangeres no han vingut perquè no tenim les infraestructures que tocaria tenir, per exemple". González assegura que les empreses que han marxat "ho han fet influenciades o aconsellades o bé per por del boicot, que, tot i que n'hi ha poc, n'hi ha", segons ha dit aquest matí.

Per tot plegat el president de la patronal de les pimes ha demanat que no es torni a repetir "el que ja hem fet": "Cal seguretat i aprendre dels errors".

Més salaris i menys temporals

Durant aquest acte de valoració de l'any, que Pimec celebra cada desembre abans de Nadal, González també s'ha pronunciat sobre la situació actual del mercat laboral. El president dels empresaris considera que "de la mateixa manera que durant la crisi es van exigir esforços als treballadors" ara, amb l'inici de la recuperació, "seria just tornar a apujar els salaris".

Tot i això, González hi posa condicions: "No ha de ser una mesura generalitzada, sinó que nosaltres apostem perquè aquelles empreses que van fer retallades i que ara ja estan millor, que ho recordin". Segons aquesta patronal (i en la línia del que demanen també a Foment del Treball i a la patronal espanyola, la CEOE) "cal mantenir la competitivitat empresarial": "Fer-ho d'una altra manera seria menjar per avui i gana per demà", ha assegurat González.

Pimec també ha admès que moltes empreses "fan un abús dels contractes temporals" que només haurien de servir per a casos "puntuals": "En aquest país, ja se sap, no tenim terme mitjà, i per això molts dels acomiadaments i dels contractes que va permetre la reforma laboral del 2012 han quedat encallats en processos judicials que els han tombat", ha admès el president de la patronal.

Per això González també ha insistit que cal reduir els nivells de temporalitat "anant a l'arrel del problema" i ha rebutjat les insinuacions de la ministra Fátima Báñez de penalitzar els empresaris que facin massa contractes temporals. Per a Pimec la solució passa per consensuar una proposta que beneficiï totes dues parts i per fer entendre a l'empresari "que els contractes estables són millors perquè estimulen el treballador" i, per tant, la productivitat.

Pimec assegura que tancarà l'any amb superàvit, 168 treballadors i amb un 10% més de socis que l'any passat, en gran part pel buit que va deixar la desaparició de la Confederació de Comerç de Catalunya, que ha provocat que molts associats es passessin a Pimec Comerç. A més es preveu que el 2018 els socis tornin a créixer un altre 15%.