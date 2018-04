La Pimec qualifica el pressupost de l'Estat d'injust en inversió

La patronal de petites i mitjanes empreses de Catalunya Pimec s'ha sumat a les crítiques al projecte de pressupostos de l'Estat per al 2018 presentat pel ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que no ha dubtat a qualificar d'injustos per la falta d'inversió a Catalunya.

La patronal que presideix Josep González se suma així a les crítiques que ha fet la patronal de grans empreses Foment del Treball, que també ha criticat el poc pes que tenen en els pressupostos les inversions a Catalunya.

La Pimec critica la poca inversió, la poca execució que es fa de les obres pressupostades i els objectius d'aquestes inversions. Així, indica que l'augment de la inversió real del 15%, amb més de 3.000 milions d'euros "destinats a línies d’alta velocitat (bàsicament AVE, tot i el conegut baix retorn d'aquesta inversió) i només un terç d’això al corredor mediterrani".

A més, indica que Catalunya representaria el 13% de la inversió projectada, "encara per sota del seu pes econòmic i demogràfic a l’Estat". Per a la Pimec "aquest èmfasi en inversions tradicionals fa que es desatengui la necessitat d’abordar amb decisió les inversions relacionades amb les diverses revolucions tecnològiques que determinaran els guanys de productivitat de les economies del futur".

La patronal recorda que continua "la tradició de no executar les inversions com a variable per quadrar el dèficit", i en aquest sentit destaca que "la inversió executada el 2016 era encara més baixa, el 9% del total, en el cas de l’administració general de l’Estat, i el 6% en el cas dels organismes i agències estatals". Per això la Pimec reclama que s’ampliï i es faci efectiva la inversió estatal a Catalunya abordant obres clau al territori, actualment aturades.

Per a la Pimec el projecte de pressupost és continuista i no aborda els principals reptes de l’economia per al futur més immediat. Es marquen com a objectiu rebaixar el dèficit del 3,1% del PIB al 2,2%, "un objectiu que la mateixa Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha considerat difícil d’assolir". La patronal titlla d'optimistes" les previsions dels pressupostos, que "es fonamenten en la continuïtat del creixement conjuntural, basat en la incorporació massiva de població des de l’atur, el dinamisme de les exportacions i una forta inversió privada mercès a la generosa política monetària".

La patronal interpreta que en els pressupostos "no queda clar, però, que el creixement es basi en millores de productivitat que en garanteixin la sostenibilitat a mitjà termini". La Pimec troba encertada, en part, la pujada de les pensions mínimes, però troba a faltar que el govern de l’Estat impulsi una reforma profunda del sistema de pensions i de la Seguretat Social en el marc del Pacte de Toledo.

En relació a la planificació energètica, "aquests pressupostos no suposen cap avenç" i "s’intueix que no hi ha un veritable esforç per reduir la nostra dependència energètica del petroli, que aquest any assoleix els preus més alts des del 2014 i afecta de manera negativa la competitivitat de la nostra economia".

"Segueix pendent la reforma del finançament autonòmic, sobre la qual el govern de l’Estat ja podria fer una proposta de partida, malgrat les complexes circumstàncies polítiques actuals a Catalunya", indica la Pimec.