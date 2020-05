Pirates informàtics accedeixen a la informació personal de nou milions de clients d'EasyJet

L'aerolínia EasyJet ha reconegut aquest dimarts haver patit un ciberatac "altament sofisticat", mitjançant el qual pirates informàtics han accedit a les adreces de correu electrònic i les dades de viatge d'uns nou milions de clients.

La companyia britànica ha informat en un comunicat que, a més, haurien accedit a les dades de la targeta de crèdit de 2.208 clients, tot i que ha assegurat que ja ha aconseguit tancar la bretxa de seguretat. L'empresa contactarà amb els clients en els propers dies.

"No hi ha evidència que cap informació personal de qualsevol naturalesa hagi estat mal utilitzada. No obstant això, ens estem comunicant amb els aproximadament nou milions de clients per aconsellar-los sobre les mesures de protecció per minimitzar qualsevol risc de phishing (frau online) potencial", ha comunicat l'aerolínia.