Planeta també aparta Lara García del consell d'Atresmedia

Les tensions a la cúpula del grup Planeta continuen provocant moviments. La junta general d'accionistes del grup de comunicació Atresmedia, controlat per Planeta, té previst apartar del consell d'administració de la matriu d'Antena 3 i la Sexta José Manuel Lara García.

Segons avança aquest dissabte el diari 'Expansión', un dels punts de l'ordre del dia de la junta d'accionistes d'Atresmedia, que es celebrarà el 18 d'abril, és la destitució de Lara García com a conseller.

El punt 2.2 de l'ordre del dia de la junta proposa "separar del seu càrrec com a conseller dominical" a José Manuel Lara García, per inicitiva de "l'accionista significatiu" Grupo Pasas Cartera, la societat que vehicula la participació de Planeta De Agostini a Atresmedia. La raó que dona la proposta és molt clara: "Per pèrdua de la confiança".

José Manuel Lara García, fill del desaparegut José Manuel Lara Bosch, va ser fins al febrer conseller delegat del grup Planeta, però també va ser apartat de l'òrgan de govern del grup editorial, segons algunes fonts, per l'enfrontament amb José Crehueras, el president de Planeta que, malgrat ser un executiu extern a la família, té el suport d'una gran part dels amos del grup editorial.

Així mateix, es proposa per substituir Lara Garcia com a conseller d'Atresmedia a Carlos Fernández Sánchiz, l'home que va el febrer va assumir les funcions executives a Planeta que fins aleshores tenia Lara García.