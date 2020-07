Polèmica a Itàlia: Autostrade seguirà gestionant el pont de Gènova

El govern italià va anunciar dimecres que el nou pont de Gènova, que serà inaugurat a l’agost -dos anys després de l’ensorrament del viaducte que va provocar la mort de 43 persones- tornarà a ser gestionat per Autostrade per l’Italia (ASPI), la concessionària d’autopistes controlada per Atlantia, primer accionista d’Abertis i responsable de l’estructura quan es va produir l’ensorrament. Aquesta decisió ha indignat els familiars de les víctimes de la tragèdia i ha obert una nova bretxa entre els dos socis de la coalició de govern, formada pel Partit Democràtic (PD) i el Moviment 5 Estrelles, el partit populista fundat pel còmic Beppe Grillo.

La ministra italiana d’Infraestructures i Transports, Paola De Micheli, va assegurar que la decisió era inevitable, ja que ASPI manté actualment la concessió de l’autopista que travessa el pont. No obstant això, la ministra va defensar que encara hi ha la possibilitat de cancel·lar el contracte, com exigeix el Moviment 5 Estrelles, que advoca per la suspensió de totes les concessions que la companyia té al país. Una hipòtesi que l’executiu transalpí podria confirmar en els pròxims dies, segons va avançar el primer ministre, Giuseppe Conte, durant la seva compareixença ahir a Madrid després de reunir-se amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. “Mentre duri la concessió a ASPI, el pont ha de ser gestionat per ASPI, però hem d’evitar una situació paradoxal -va declarar Conte-. Aquest expedient ha de ser tancat aquesta mateixa setmana”, va afegir el mandatari italià.

La decisió del ministeri d’Infraestructures ha indignat el Moviment 5 Estrelles, que l’agost del 2018 governava al costat de la Lliga, la formació d’extrema dreta liderada per Matteo Salvini. El Moviment 5 Estrelles considera responsable de l’ensorrament del pont la família Benetton, principals accionistes d’Atlantia, per no haver-hi fet els controls necessaris ni invertit en seguretat. “No farem cap pas enrere sobre la suspensió de la concessió als Benetton”, va assegurar un portaveu del partit. Una posició que durant mesos ha enfrontat els grillini amb el PD, que està a favor de revisar el contracte signat el 2007 en lloc de cancel·lar-lo unilateralment, per evitar un possible contenciós legal. De fet, Autostrade ja va denunciar l’executiu per haver-la exclòs del concurs públic per a la reconstrucció del pont i en les pròximes hores s’espera una sentència del Tribunal Constitucional italià sobre aquesta qüestió.

Possible mala gestió

La justícia italiana investiga encara les causes de l’ensorrament del Pont Morandi de Gènova. Segons un recent informe de l’Autoritat Nacional Anticorrupció sobre la gestió de la infraestructura presentat aquesta setmana al Senat, ASPI va invertir en la manutenció del viaducte un total de 440.000 euros entre els anys 2005 i 2018. Autostrade havia presentat un pla per intervenir en el tram on es trobava el pont, però només s’havia dut a terme el 27% dels treballs programats a causa de la lentitud de la burocràcia per aprovar les obres de restauració dels viaductes, segons va justificar la companyia.

“Hem passat dos anys sentint que reconstruirien el pont i que Autostrade ja no l’administraria. Ho crèiem perquè hi havia, i encara està en marxa, un procés de la magistratura, una verificació de responsabilitats. Ens hem quedat estupefactes”, va denunciar Franco Ravera, president de l’associació de víctimes de l’accident, després de conèixer la decisió.