El Popular va perdre 13.595 milions l'any passat

El Popular va perdre 13.595 milions d'euros durant el 2017, amb la qual cosa va quadruplicar el resultat negatiu del 2016 (3.326 milions) segons va informar ahir l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Gran part de les pèrdues del banc van ser conseqüència del deteriorament del valor d'inversions en societats dependents del mateix banc, negocis conjunts o empreses associades, raó per la qual va perdre 5.186 milions. A això cal sumar-hi pèrdues de 1.790 milions per actius no corrents, més del triple que el 2016.

A més, l'any passat va consignar unes pèrdues per actius intangibles de 741 milions, quan el 2016 no havia dedicat cap quantitat a aquesta partida.

Tots els marges d'activitat del Popular van caure l'any passat, ja que el marge d'interessos va decréixer més de 300 milions. Els ingressos per interessos també van caure 550 milions.

En paral·lel, es van reduir els ingressos provinents de dividends i comissions i es van registrar pèrdues en donar de baixa comptes actius i passius que no estaven comptabilitzats segons el seu valor raonable.

Tot i que el Popular va reduir les despeses d'administració l'any passat, va elevar les provisions de 106 a 1.173 milions, cosa que va limitar l'impacte favorable de la reducció de l'import del deteriorament d'alguns actius financers.

El Popular va ser venut al juny al Santander per un sol euro, després d'un procés de resolució fulminant que ha acabat als tribunals.

Només Bankia en l'any de la seva fallida havia perdut més diners que el Popular l'any passat. Aleshores l'entitat nacionalitzada va perdre més de 19.000 milions d'euros.