El port de Barcelona genera 9.260 milions d'euros a Barcelona

L'activitat del port de Barcelona té un impacte econòmic induït de 9.260 milions d'euros, l'equivalent al 6% del PIB català. Ho ha sostingut avui el president de l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB), Sixte Cambra, per evidenciar la importància de les instal·lacions a Barcelona. Segons els analistes de l'APB, l'ocupació induïda per la seva activitat representa el 5,4% del conjunt de Catalunya.

Cambra, en un acte convocat per la Cambra de Comerç de Barcelona, ha subratllat la importància d'aquestes dades, ja que suposa un impacte que és el doble que el port de València tot i que aquest gestiona un 20% més de contenidors que el català.

Segons altres dades de la mateixa APB, el port tindria un impacte directe de 3.530 milions d'euros per la seva activitat com a clúster industrial. I els creuers aporten 1.000 milions d'euros, 9.000 llocs de treball i una aportació al PIB de 512 milions. Cambra ha assegurat que els creuers són importants per al port per la seva aportació al turisme i no tant pels recursos que generen a l'APM.

El president del port ha destacat "el salt d'escala" que l'APB ha fet en els últims anys (el 2017 va obtenir les seves millors xifres econòmiques, amb 50 milions d'euros de beneficis) i ha considerat que, segons el punt de vista, la consolidació està en camí. Per demostrar-ho ha revelat que al gener el tràfic de contenidors a les instal·lacions del port hauran crescut un 50%, i la de creueristes, un 60%.

Ha assegurat que el creixement dels últims anys no hauria estat possible si no s'haguessin fet les ampliacions realitzades en els últims lustres, quan s'han invertit uns 4.000 milions d'euros. Per al futur, ha dit, serà necessari mantenir el nivell d'inversions, sobretot pel que fa a accessos viaris i ferroviaris.

Tot i els diferents compromisos assolits per les administracions, les obres estan molt endarrerides. El ministre de Foment, Iñigo de la Serna, s'ha compromès a recuperar el projecte original dels accessos ferroviaris i a desbloquejar-ne la construcció. Avui, Cambra ha assenyalat que per agilitzar la construcció l'APB està disposada a "incrementar el nostre compromís financer" –inicialment va pactar finançar la infraestructura a mitges amb Adif– i a encarregar-se de la gestió de les obres.

Cambra, que espera la constitució d'un nou executiu de la Generalitat per abandonar la presidència del Port, ha fet el "prec" perquè en el futur es tingui una millor valoració del port a la ciutat.