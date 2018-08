El port de Barcelona inicia el segon trimestre creixent a ritme de rècord

El port de Barcelona segueix creixent a un ritme sense precedents. Segons dades de la mateixa infraestructura, la capital catalana va absorbir un tràfic total de 40,5 milions de tones de mercaderies, una xifra que suposa un increment del 17% respecte al mateix període de l'any passat. Pel que fa al nombre de contenidors anomenats TEU (equivalen a un contenidor de poc més de sis metres de longitud), el port va transportar-ne 1,9 milions fins al juliol, un 16% més que l'exercici anterior. Es tracta de les millors xifres mai registrades durant els set primers mesos de l'any.

Durant aquest període, al port de Barcelona destaca l'increment de les mercaderies de transbordament (contenidors que són descarregats per tornar a embarcar-los cap a la seva destinació final). En aquest cas, l'augment del tràfic va ser d'un 57%. A banda, la infraestructura valora també la "bona evolució" del comerç internacional: les exportacions al port de Barcelona han crescut un 6% fins al juliol, i les importacions hi han fet un 4%.

Entre els productes que arriben a la Ciutat Comtal, els líquids a granel han sigut els que han tingut un paper més determinant a l'hora de mantenir les xifres de creixement rècord. El port ha transportat fins a 9,7 milions de tones de líquids a granel, xifra que millora en un 20% els registres de l'any passat. Cal destacar el comportament de matèries com el fuel (amb un augment del 37%), la gasolina (27%) i el gasoil (23%).

El nombre de creueristes es dispara

Entre gener i juliol, el port de Barcelona ha rebut fins a 2,3 milions de viatgers, tant de creuers (1,6 milions) com de ferris (més de 750.000). En conjunt, els passatgers que han arribat a la capital catalana per via marítima han crescut un 11,5%. No obstant això, els dos mitjans registren creixements totalment diferents: en el cas dels creuers el moviment de passatgers s'ha incrementat un 18% i en el dels ferris s'ha reduït un 0,4%.