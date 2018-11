El Portal de l'Àngel es manté com el carrer comercial amb els lloguers més cars d'Espanya

El Portal de l'Àngel és el carrer comercial amb els preus de lloguer més alts d'Espanya, segons el 'Main Streets Across the World' que elabora cada any la consultora immobiliària Cushman&Wakefield. El cèntric carrer de Barcelona ocupa la primera plaça del rànquing per novè any consecutiu.

Segons l'estudi de la consultora, el Portal de l'Àngel ocupa el lloc número 18 en el rànquing dels carrers comercials europeus amb els preus més alts, i el 67 en tot el món. La renta màxima d'aquest carrer, segons Cushman&Wakefield, se situa en els 3.360 euros el metre quadrat a l'any.

El segon lloc al rànquing espanyol l'ocupa el carrer Preciados, a Madrid, que és el número 20 al rànquing europeu i el 70 en l'àmbit mundial, amb una renda de 3.240 euros el metre quadrat a l'any.

En el rànquing mundial, per primer cop el carrer comercial més car és Causeway, a Hong Kong, amb un preu màxim de lloguer de 24.606 euros el metre quadrat a l'any, seguit de la Cinquena Avinguda de Nova York, amb 20.773 euros el metre quadrat a l'any. El tercer carrer més car del món és New Bond Street de Londres, amb un preu màxim de 16.071 euros el metre quadrat.