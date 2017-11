Portal de l'Àngel és el carrer més car d'Espanya

El Portal de l'Àngel continua sent el carrer comercial més car d'Espanya, per davant del carrer Preciados de Madrid, segons l'informe 'Main Streets Across the World' que cada any publica la consultora immobiliària Cushman & Wakefield.

Segons aquest informe, el preu mitjà de lloguer del Portal de l'Àngel se situa en 3.360 euros el metre quadrat, un 1,8% més que els 3.300 euros de l'any 2016. El segon lloc l'ocupa Preciados, amb 3.180 euros el metre quadrat (3.060 euros l'any passat), mentre que el tercer lloc del podi és pel Passeig de Gràcia, amb 3.060 euros (2.940 fa un any). El quart lloc és per al carrer Serrano de Madrid, amb 3.000 euros el metre quadrat (2.880 fa un any).

En els deu primer llocs del rànquing es repeteixen les posicions de fa un any, excepte en el cas del carrer Pelai de Barcelona, queperd un lloc i en benefici del carrer Goya de Madrid. Així, després de Portal de l'Àngle, Preciados, Passeig de Gràcia i Serrano, segueixen en el rànquing els carrers madrilenys Gran Vía, José Ortega y Gasset, Fuencarral i Goya, i després apareixen els carrers de Barcelona Pelai i Portaferrissa.

Després d'aquest carrer del centre de Barcelona apareix la primera via que no és de Barcelona ni de Madrid. Es tracta del carrer Marqués de Larios de Màlaga, al que segueix el carrer Colón de València, Tetuán de Sevilla i Jaume III de Palma.

La Diagonal s'apuja

La reforma de la Diagonal ha comportat un important increment de les rendes en aquesta via de Barcelona, que és la que més s'encareix de l'Estat, un 16,7%, en passar dels 720 euros el metre quadrat de mitjana el 2016 als 840 euros el metre quadrat aquest any. El segon carrer que més s'apuja és la Gran Vía de Madrid, un 6,4%.

L'estudi de Cushman & Wakefiel analitza 451 carrers comercials d'un total de 68 països. El Portal de l'Àngel se situa com a 14 carrer més car, per davant d'importants carreres comercials de Rússia, Holanda o Grècia.

No obstant, els preus són lluny dels màxims mundials, que se situen a la Cinquena Avinguda de Nova York, amb 28.262 euros el metre quadrat; Cuseway Bay de Hong Kong, amb 25.673 euros el metre quadrat; o New Bond Street de Londres, amb 16.200 euros el metre quadrat.

Per a Robert Travers, director de l'agència de 'retail' de Cushman & Wakefield per Espanya, l'economia espanyola consolida el creixement i el comerç és un dels principals exponents amb "una demanda de locals en els carrers més comercials superior a l'oferta".