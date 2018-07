“Porto tota la vida al taxi, i no deixaré que m’ho prenguin”

Cadires plegables, taules, neveres portàtils, menjar i tendals per evitar la calor excessiva. Els taxistes, i els seus familiars, s’han fet forts a la Gran Via de Barcelona per protestar contra la suspensió judicial de la limitació de llicències VTC. “Porto tota la vida al taxi, no deixaré que ara em prenguin tot pel que he lluitat”, explicava a l’ARA un dels manifestants.

Des que van plantar els seus vehicles al centre de Barcelona per tallar el trànsit de la capital catalana, la calçada de la Gran Via s’ha anat transformant a poc a poc en casa seva. Ahir molts familiars van aprofitar per baixar a fer companyia als manifestants. “Hem baixat uns refrescos i una mica de menjar: ja són moltes hores aquí, amb alguna cosa hem de matar el temps”, li explicava un taxista a un altre que passejava el seu gos entre els vehicles.

S’organitzen per WhatsApp, però constantment es formen petits grups de converses al carrer. “No podem aturar la tecnologia, no és això, però sí que hem d’exigir que aquestes grans empreses, que al darrere tenen grans fons d’inversió i bancs, no arrasin del tot un sector ”, argumentava ahir un dels taxistes. “Si creen llocs de treball precaris però ens envien a nosaltres a l’atur, què s’hi guanya?”, reflexionava un altre.

Ahir el pols que mantenen amb l’administració va fer que Renfe ja hagués de reforçar les freqüències de la xarxa ferroviària fins als aeroports de Barcelona i Madrid. A Rodalies de Catalunya el servei de trens de la R2 Nord a l’estació de l’aeroport (terminal T2) ha incrementat un 25% les places, fet que suposa prop de 9.000 places més, amb una oferta total a l’aeroport de 45.000 places. Això mentre duri la vaga. Avui, primer dia laborable de la setmana, el col·lapse podria augmentar també al centre de Barcelona, perquè els conductors preveuen mantenir els talls al centre de la capital catalana com a mínim fins al migdia, quan sabran com ha anat la reunió que els representants del sindicat majoritari tenen al ministeri de Foment. “Mentrestant ens quedem aquí”, assegura un dels taxistes. “I quan ens diguin el que cal fer, si cal tallar el port només hem de treure uns quants cotxes de la cua d’aquesta protesta i portar-los fins als accessos del port, així de fàcil”, adverteix un altre.

Els comerciants, “preocupats”

Per la seva banda, diversos eixos comercials han començat a evidenciar la seva “preocupació” pels efectes que poden tenir les aturades en els seus negocis. La Fundació Barcelona Comerç, que està formada per 22 eixos comercials de la ciutat, ha assegurat que la capital catalana viu una situació de “col·lapse” com a conseqüència de la vaga del taxi, i ha advertit de les “conseqüències negatives sobre l’activitat comercial i la imatge de la ciutat”. En un breu comunicat, aquesta fundació ha explicat que comparteix “el posicionament contra l’intrusisme”, i per això han demanat “atenció i propostes urgents que facilitin una solució a la mobilització del sector del taxi”.