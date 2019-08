El Prat afronta un nou calendari de vagues

La segona reunió de mediació entre el personal de terra d’Iberia al Prat i la direcció de l’aerolínia va acabar ahir sense acord. El resultat d’aquesta trobada és, doncs, que demà es reprendrà la vaga dels treballadors a l’aeroport amb conseqüències immediates per a Vueling. L’aerolínia catalana ja ha cancel·lat preventivament 112 dels vols programats per a aquest dissabte i diumenge d’aturada, tal com va fer al juliol. Concretament, es veuran afectades 46 rutes dissabte i 66 diumenge. Es tracta, en tots dos casos, de trajectes tant de sortida com d’arribada a Barcelona i es calcula que això afectarà uns 18.000 passatgers. Els serveis de terra que Vueling utilitza al Prat pertanyen a Iberia, i per tant és l’aerolínia que més ha de patir els efectes de l’aturada.

Fonts de la companyia van explicar ahir que ja s’ha començat a informar els clients i a oferir-los diverses alternatives perquè la mobilització els afecti el mínim possible. L’última vegada que el personal de terra d’Iberia va fer vaga al Prat, fa aproximadament un mes, aquest mateix moviment de Vueling va aconseguir evitar gran part del caos a l’aeroport, tot i que després el mal temps va complicar la jornada. En paral·lel, el ministeri de Foment ja té decidits els serveis mínims. S’haurà d’atendre el 53% dels vols nacionals i estrangers amb alternatives de desplaçament de més de cinc hores; el 32% dels vols dins la Península amb alternatives superiors a les cinc hores en transport públic i el 100% dels vols a illes.

La vaga del personal de terra d’Iberia ja s’ha començat a estendre i tindrà una rèplica a Barajas durant els dies 30 i 31 d’agost (sumant-se al Prat) i a Bilbao el 8 i el 9 de setembre. A més, continua la vaga indefinida dels vigilants de seguretat del Prat de l’empresa Trablisa, que denuncien la passivitat de la companyia per intentar resoldre el conflicte.

Pols entre els pilots i Ryanair

Els aeroports espanyols també afrontaran les aturades dels tripulants de cabina de Ryanair pel tancament d’algunes de les bases de l’aerolínia a l’Estat. Des d’ahir, però, augmenta la possibilitat que els pilots de la companyia se sumin a la convocatòria.

Segons va informar el sindicat de pilots Sepla, més del 90% dels pilots consultats sobre la mesura estan a favor de fer servir la vaga com a eina de pressió per evitar que Ryanair marxi de Tenerife Sud, Las Palmas de Gran Canaria i, possiblement, l’aeroport de Girona. No obstant, encara no han formalitzat la petició per sumar-se als deu dies d’aturades que han convocat els tripulants de cabina de la companyia a partir de l’1 de setembre.