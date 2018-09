Barajas es dispara un 9% i eixampla les distàncies amb el Prat

L'aeroport del Prat va registrar 5,1 milions de passatgers durant el mes d'agost, un 4,2% més respecte al mateix període de l'any passat. Tot i així, la infraestructura va tornar a quedar per sota de Barajas, després que el 2017 aconseguís retallar la distància a 7.900 viatgers. El mes passat per l'aeròdrom barceloní hi van passar 237.866 persones menys que pel madrileny.

Així doncs, els passatgers internacionals del Prat van augmentar en un 3,9%, mentre que els nacionals van créixer un 4,7%. Pel que fa a les operacions, durant el mes d'agost es van produir 32.060 moviments d'aeronaus, un 1,8% més que el mateix mes del 2017.

Respecte al tràfic de mercaderies, durant el mes passat es van transportar 13.827 tones de béns, un 3,5% més que fa un any. De fet, aquest és un dels punts que l'aeroport de Barcelona està potenciant en els últims anys. Del gener a l'agost ja s'ha transportat 110.470 tones, un 11,5% més que durant el 2017.