El Prat encapçala el rànquing de municipis grans amb la renda més elevada

El Prat de Llobregat és el municipi de més de 50.000 habitants amb el PIB per habitant més alt de Catalunya i també on va augmentar més el 2019, segons les dades avançades aquest dimecres per l'Idescat. Així, l'any passat la renda per càpita d'aquest municipi del Baix Llobregat va créixer un 5,3%, fins a situar-se en 67.200 euros per habitant, una xifra molt per sobre de la mitjana catalana, que és de 32.900 euros, i que supera la de Sant Cugat del Vallès (54.200) i la de Barcelona (48.500).

En concret, l'any passat el PIB del Prat de Llobregat va ser de 4.306,6 milions d'euros, un augment del 5,3%. A Cerdanyola del Vallès va pujar un 4,6% i a l'Hospitalet de Llobregat i Rubí, un 2,4%.

Segons l'Idescat, hi ha nou municipis de més de 50.000 habitants a Catalunya amb un PIB per habitant superior al de la mitjana catalana. Després del Prat de Llobregat, Sant Cugat i Barcelona, els segueixen Girona (41.300 euros), Granollers (39.700), Tarragona (39.700), Cerdanyola del Vallès (37.000), Cornellà de Llobregat (34.000) i Lleida (33.400).

A la llista de municipis de més de 50.000 habitants també n'hi ha catorze amb una renda per sota de la mitjana catalana. A la cua d'aquest grup hi ha Santa Coloma de Gramenet, amb un PIB per càpita de 12.300 euros, molt lluny de la mitjana catalana de 32.900, malgrat haver augmentat un 4,2% anual. La segueixen Badalona (20.400), Vilanova i la Geltrú (21.000), Castelldefels (22.100) i Viladecans (22.200).

Martorell repeteix al rànquing

Martorell, amb 113.000 euros, repeteix com el municipi de més de 5.000 habitants amb un PIB per càpita més elevat, segons les últimes dades del 2018. El segon és Castellbisbal, amb 94.600 euros. Tots dos encapçalen el rànquing de ciutats amb una renda per càpita que duplica la mitjana de Catalunya. La resta de municipis que doblen la mitjana catalana són la Canonja, Sant Esteve Sesrovires, Parets del Vallès, Lliçà de Vall, Celrà, Polinyà, Sant Fruitós de Bages i el Prat de Llobregat.

A l'altre extrem, dos municipis tenen un PIB per habitant inferior als 10.000 euros: Santa Margarida de Montbui (9.400 euros) i Badia del Vallès (7.700 euros). Malgrat de Mar, Roda de Ter, Gironella, Castelló d’Empúries, Lliçà d’Amunt i Pallejà són els municipis de més de 5.000 habitants on el PIB per habitant va augmentar més d’un 10% l’any 2018.