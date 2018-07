El Prat respira tranquil·litat a l'espera de la reunió dels taxistes amb Foment

Un turista japonès s'acosta a un grup de cinc taxistes i els pregunta, en anglès: "A plaça Catalunya?" Tots es giren, i un d'ells se li acosta. També en anglès li contesta: "Impossible, avui estem en vaga, però pots agafar el metro i l'autobús per arribar al centre", i li indica quines direccions ha d'agafar. És la imatge que més s'ha repetit aquest matí a l'aeroport del Prat, en el que seria la primera jornada de vaga indefinida que cau en dia feiner.

"Se'ns han acostat sobretot molts turistes despistats", afirmen els taxistes des de la zona on habitualment aparquen a la T1 de l'aeroport del Prat. Allà hi ha una dotzena de taxis estacionats, alguns amb proclames enganxades al vidre a favor de les seves reclamacions. "Que es compleixi la llei 1/30", es llegeix en un, que fa referència al decret llei que exigeix l'existència d'una llicència VTC per cada 30 de taxis com a condició perquè es lliurin nous permisos de circulació (els que utilitzen empreses com Uber i Cabify per operar).

La feina dels taxistes a l'aeroport del Prat durant el dia d'avui és essencialment informativa. Des que va arrencar la vaga van anunciar que tampoc s'oferirien serveis mínims, però hi ha excepcions en el que ells qualifiquen de "casos extrems". "Aquest matí han arribat dues persones que portaven bombones d'oxigen a qui se'ls ha transportat", explica el Paco, que porta més de 30 anys exercint com a taxista.

Tot i la seva experiència, encara es fa creus de la magnitud de la vaga. "El gremi s'hi ha bolcat per complet", expressa. Tant ell com els seus companys expliquen que també estan molt pendents de la reunió que aquest dilluns mantindran Foment i el sector del taxi. El Paco reconeix que se sent "optimista" i defensa que les seves reclamacions "estan emparades per la llei".

Vueling cancel·la un vol

La setmana passada, la vaga del personal de cabina de Vueling va saturar els taulells de reclamacions de la companyia, que va deixar vora 30.000 afectats per cancel·lacions o retards. La situació aquest dilluns està més controlada, però el degoteig d'incidències encara continua. Aquest matí, l'aerolínia ha cancel·lat un vol en direcció a Menorca que havia de sortir a les 11.15 h. "Ja feia estona que érem a l'aeroport, i una hora i mitja abans d'agafar el vol ens han avisat", expliquen el Larry i l'Ana, dos passatgers que havien d'embarcar en aquest avió.

La companyia els ha ofert un vol a les 17.00, però estan molestos. "Em sembla molt bé que em donin una indemnització, però ja hem perdut el nostre primer dia de vacances", lamenten.